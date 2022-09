Le PC Gaming Asus TUF F15 est à -320€ chez Darty !

C'est une occasion à ne surtout pas rater chez Darty : le PC Gaming Asus TUF F15 est disponible avec une réduction incroyable de -320€ ! On vous explique tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

En vous rendant vite chez Darty, vous pouvez profiter d'une vente flash exclusive : pendant un temps limité, l'enseigne vous propose en effet le PC portable Asus Gaming TUF F15 pour seulement 879,99€ au lieu de 1199,99€.

Une réduction de -26% très intéressante, surtout pour un PC portable de cet acabit. Et ce n'est pas tout ! Pour tout achat de ce PC portable, vous bénéficiez en prime d'un mois d'abonnement offert pour le Pass Xbox Game. Dès la réception de votre ordinateur, vous pouvez donc jouer à une multitude de jeux Xbox directement sur votre PC, et ce, sans rien dépenser.

Un processeur Intel Core, 16Go de RAM, un taux de rafraîchissement de 144Hz

Très performant, le PC Asus TUF 15 est conçu pour vous accompagner dans toutes vos sessions de jeu et vous aider à impressionner tous vos concurrents et amis. Vous serez le plus rapide grâce à ses 16Go de RAM et son processeur Intel Core i5 de 10ème génération parfaitement taillé pour le gaming.

Il intègre également un taux de rafraîchissement de 144Hz pour une immersion complète dans tous vos jeux vidéo. Le tout accompagné d'un écran de 15,6 pouces Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels pour des images détaillées et pleines de couleurs.

On note également sa batterie de 48Wh qui peut booster son autonomie et vous permet de jouer des heures sans aucune coupure. Enfin, son système de refroidissement autonettoyant vous permettra de jouer sans vous arrêter et sans avoir peur d'une surchauffe.

Précisons finalement qu'il est sous Windows 11. Avec l'Asus TUF F15, vous profitez ainsi d'un système d'exploitation à la pointe de la technologie. Streaming, gaming, travail, étude, etc. Qu'importent vos activités, ce PC portable saura être votre meilleur allié du quotidien.