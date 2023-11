Après les smartphones, la RATP veut dématérialiser le Pass Navigo sur les Galaxy Watch

Samsung et Île-de-France Mobilités ont annoncé un nouveau partenariat qui vise à dématérialiser les titres de transport sur les Galaxy Watch. La phase de test est désormais ouverte pour 10 000 utilisateurs. Le fonctionnement sera similaire à celui sur smartphone, en permettant d’acheter des tickets et de recharger son Pass Navigo directement depuis sa montre connectée, puis de passer celle-ci aux bornes.

Samsung a été le premier constructeur à proposer le pass Navigo dématérialisé sur ses smartphones. Dès 2019, les usagers ont pu se présenter devant les bornes de transports en commun franciliens avec leur Galaxy, après avoir acheté avec leur ticket ou rechargé leur pass directement depuis l’application. Aujourd’hui, alors qu’Apple est encore à la traîne sur le sujet — on table désormais pour début 2024, juste à temps pour les JO — le constructeur coréen annonce un nouveau partenariat avec Île-de-France Mobilités.

Les deux entités vont en effet s’allier pour pousser encore plus loin la dématérialisation des titres de transport, cette fois sur montre connectée. Samsung souhaite en effet que ses Galaxy Watch suivent les traces de ses smartphones en devenant les premières montres connectées pouvant servir à valider son trajet sur le réseau RATP. La fonctionnalité sera disponible sur les Galaxy Watch 4, 5 et 6 Series dans toute l’Île-de-France.

Le Pass Navigo bientôt sur Galaxy Watch

« L’objectif est de faciliter la vie des Franciliens, de leur faire gagner du temps en achetant, rechargeant et validant quasi instantanément leurs titres de transport, tout en préservant l’environnement », écrit la firme dans son communiqué. Pour ce faire, Île-de-France Mobilités a investi 120 000 € dans le projet. La phase de test, quant à elle, a d’ore et déjà débuté. Au total, 120 000 volontaires peuvent s’inscrire à la bêta.

Pour ce faire, il suffit de remplir le questionnaire à cette adresse, puis d’attendre de recevoir les instructions quelques jours plus tard. ” C’est un pas de plus dans la modernisation de la billettique francilienne et dans la simplification des usages pour les pressés le matin qui ne veulent pas sortir leur passe, ceux qui l’oublient tout le temps, ceux qui ne le retrouvent jamais et surtout ceux qui veulent toujours être à la pointe », se félicite Samsung.

Source : Samsung