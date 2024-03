Une Apple Watch compatible Android aurait pu voir le jour, mais la firme a laissé tomber

Pendant le procès qui l'oppose au Département de Justice américain pour monopole, Apple révèle avoir travaillé plusieurs années à la création d'une Apple Watch compatible avec Android avant d'abandonner l'idée.

Il semble que les institutions et les gouvernements en ont assez de l'hégémonie des géants de la Tech. Depuis quelque temps, ces derniers font face à des plaintes de plus en plus nombreuses allant souvent souvent jusqu'au procès. Apple fait partie des concernés. Parfois, c'est un service en particulier comme iCloud qui est dans le viseur. Apple Music a également fait les frais d'une accusation de monopole, au sens littéral du terme puisque la firme a écopé d'une amende de 1,8 milliards d'euros.

La dernière action judiciaire en date touche carrément le produit le plus emblématique de la marque à la pomme croquée : l'iPhone. C'est le Département de Justice américain lui-même qui a porté plainte et lancé un procès s'annonçant déjà historique. Les auditions ont démarré et elles sont l'occasion d'en apprendre plus sur les différentes décisions qu'Apple a pris ces dernières années. L'une des révélations concerne la montre connectée Apple Watch.

Apple a essayé de créer une montre compatible Android, mais n'a pas réussi

Dans sa plainte, le Département de Justice américain se sert de l'Apple Watch pour appuyer l'accusation de monopole. “La montre connectée d'Apple, l'Apple Watch, n'est compatible qu'avec l'iPhone. Ainsi, si Apple peut inciter un utilisateur à acheter une Apple Watch, il devient plus coûteux pour cet utilisateur d'acheter un autre type de smartphone, car cela oblige l'utilisateur à abandonner sa coûteuse Apple Watch et à acheter une nouvelle montre connectée compatible Android“.

En réponse à cet argument, Apple déclare avoir passé 3 ans à travailler sur la création d'une montre compatible avec Android, mais le projet a été abandonné en raison de limitations techniques. On ignore de quoi il s'agit précisément. Fin 2023, l'idée qu'une Apple Watch pour Android était dans les cartons avait déjà émergé, mais c'est la première fois que la marque le confirme.

