Google Photos va vous permettre de retoucher vos photos en un clin d’œil avant de les partager, voici comment

Google Photos continue d'innover pour simplifier la gestion et la retouche d’images. Une nouvelle fonctionnalité est en phase de test et promet de rendre le partage encore plus pratique. Cette évolution s’inscrit dans une série de mises à jour visant à démocratiser les outils avancés de l’application pour tous les utilisateurs.

Google Photos, l’une des applications de gestion d’images les plus populaires, multiplie les innovations pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Que ce soit pour trier ses albums, retoucher ses clichés ou créer des montages vidéo, l’application ne cesse d’évoluer. Ces derniers mois, de nombreuses mises à jour ont vu le jour pour offrir des outils plus intuitifs et accessibles. La dernière en date, baptisée « Quick Edit » (Édition Rapide), pourrait bien transformer la manière de partager ses photos.

Actuellement en test sur certains appareils Android, la fonctionnalité Quick Edit simplifie la retouche avant le partage. Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton de partage pour une image unique, une nouvelle interface apparaît avec deux options : améliorer automatiquement l’image grâce au bouton « Enhance » (Améliorer) ou la recadrer avec un outil intégré. Une fois la retouche effectuée, le partage se poursuit de manière classique via le menu de sélection des destinataires.

La retouche photo devient instantanée avec Quick Edit sur Google Photos

Cette nouveauté s’inscrit dans une série de mises à jour qui visent à simplifier la retouche photo pour tous les utilisateurs. Google a récemment décidé de rendre ses outils avancés, comme Magic Eraser et Photo Unblur, accessibles gratuitement à tous, sans abonnement Google One. Ces fonctions, auparavant réservées aux appareils haut de gamme ou payantes, démocratisent l’usage de l’intelligence artificielle dans l’édition photo. Avec Quick Edit, l’entreprise pousse encore plus loin l’idée d’une retouche accessible et rapide.

La page Quick Edit s’inscrit dans la continuité des améliorations initiées par Google Photos ces derniers mois. En octobre, l’application avait déjà introduit un bouton unique pour améliorer les photos avant de les partager, en simplifiant les options de retouche disponibles. Cette fonction reprend cette idée tout en la rendant encore plus intuitive en intégrant directement les outils essentiels sur l’écran de partage. Avec cette fonctionnalité, Google Photos continue de simplifier le parcours des utilisateur tout en offrant des possibilités de retouche rapides et efficaces avant le partage.

Source : Android Authority