Le nouvel assistant Alexa d’Amazon boosté à l’IA pourrait vous coûter près de 10€ par mois

Vous vous souvenez de l'arrivée d'Alexa et du fait que nous pensions tous que nous vivions dans le futur ? Amazon a décidé qu'il était temps de faire une mise à jour. Elle l'a baptisé “Projet Banyan” et s'apprête à donner à Alexa un sérieux coup de pouce en matière d'intelligence artificielle.

Le géant de la distribution envisage une mise à jour importante qui intégrerait des capacités d'intelligence artificielle avancées, transformant potentiellement Alexa d'un simple assistant vocal en un compagnon sophistiqué doté d'une intelligence artificielle. Toutefois, ce saut technologique pourrait avoir un prix pour les consommateurs, car Amazon envisage d'introduire une structure tarifaire à plusieurs niveaux pour le service remanié.

Le projet vise à introduire une IA plus conversationnelle et plus performante, provisoirement baptisée “Remarkable Alexa”, qui pourrait potentiellement rivaliser avec ChatGPT et d'autres modèles de langage avancés. Selon des sources familières avec le sujet, Amazon envisage un système à deux niveaux pour le nouveau service Alexa. Alors qu'une version de base améliorée par l'IA resterait gratuite, un niveau supérieur offrant des fonctions et des capacités plus avancées pourrait coûter aux utilisateurs entre 5 et 10 dollars par mois.

Amazon a besoin qu’Alexa soit rentable

Cette stratégie de tarification reflète le besoin d'Amazon de rentabiliser Alexa, qui n'a apparemment pas été rentable depuis son lancement malgré son adoption généralisée. Le niveau premium proposé pour Alexa devrait offrir une série de fonctionnalités améliorées. Les utilisateurs pourraient être en mesure d'engager des conversations plus naturelles et plus fluides sans avoir à utiliser à plusieurs reprises le mot d'ordre “Alexa”. L'IA pourrait éventuellement prendre en charge des tâches complexes en plusieurs étapes, telles que la rédaction et l'envoi de courriels ou la commande d'une livraison de nourriture, le tout à partir d'une seule commande vocale.

En outre, le système pourrait s'inspirer du comportement de l'utilisateur pour automatiser des routines, comme la mise en marche d'une cafetière lorsqu'une alarme se déclenche. La volonté d'Amazon de revitaliser Alexa intervient à un moment crucial de la course à l'intelligence artificielle. Face à des concurrents comme Google, Microsoft et Apple qui font des progrès considérables dans le domaine de l'IA conversationnelle, Amazon doit suivre le rythme sous peine d'être distancée. Heureusement pour l’entreprise, on sait que le nouveau Siri d’Apple pourrait ne pas être lancé en Europe avant au moins l’année prochaine.

Amazon aurait rencontré des difficultés avec le nouvel Alexa

Selon les informations de Reuters, le développement de la nouvelle version d’Alexa ne se sont pas déroulé sans heurts. L'équipe a rencontré quelques problèmes, comme le fait que l'IA aurait parfois fait preuve d’hallucinations en inventant des choses lors de ses réponses.

L'introduction potentielle d'un niveau payant pour Alexa soulève des questions sur l'avenir des assistants vocaux et de l'IA dans les foyers. Les consommateurs verront-ils suffisamment de valeur dans les capacités avancées de l'IA pour justifier un abonnement mensuel ? Comment cette décision affectera-t-elle l'écosystème plus large de la maison intelligente qui s'est développé autour d'Alexa ?

Si vous utilisez déjà Alexa pour lui demander des informations simples ou lui ordonner des tâches répétitives, vous ne remarquerez peut-être pas grand-chose. Mais si vous souhaitez un assistant plus intelligent et que vous ne craignez pas de payer pour cela, vous avez peut-être de la chance. C'est un pari pour Amazon, sans aucun doute. Alexa est un élément important de leur marque, au même titre que Prime et Kindle, c’est pour cela que tout le monde attend désormais les premiers tests de cette nouvelle intelligence artificielle.

Bien sûr, il y a aussi des inquiétudes. La protection de la vie privée est toujours un problème majeur lorsqu'il s'agit d'IA, surtout lorsqu'il s'agit d'une IA qui nous écoute en permanence. Amazon devra être très clair sur la manière dont il traite nos données s'il veut que les gens fassent confiance à une Alexa plus intelligente et plus impliquée dans nos vies.