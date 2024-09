Le nouveau Samsung Galaxy Book5 Pro 360 est déjà à prix réduit avec ces offres !

Samsung vient de sortir son nouvel ultrabook haut de gamme, et, sans surprise, il se place d’ores et déjà parmi les meilleurs modèles du marché. Le Samsung Galaxy Book5 Pro 360 est proposé à partir de 2 199 € mais vous pouvez l’avoir moins cher grâce à ces différentes offres. Avec le code FRENCH10, vous avez exceptionnellement 10 € de réduction tous les 100 € d'achat ce week-end. Samsung offre également 10% de réduction immédiate, 200 € de bonus reprise au panier, et Galaxy Buds3 Pro !

En attendant sa sortie prochaine prévue en France le 11 octobre, le Samsung Galaxy Book5 Pro 360 est disponible en précommande. Et bonne nouvelle, pour fêter l’arrivée de ce nouvel ultrabook, Samsung a mis en place des offres cumulables qui font tomber son prix.

Le Samsung Galaxy Book5 Pro 360 est affiché à 2 199 € dans sa version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Mais ce week-end, pour les French Days, vous avez 10 € de réduction tous les 100 € d'achat avec le code FRENCH10. Vous pouvez donc l'avoir pour 1989 €. Mais ça n'est pas tout ! Grâce au bonus reprise de 200 €, il ne vous revient qu’à 1 789 €. Pour profiter de ce bonus reprise, il vous suffit de renseigner le produit que vous souhaitez faire reprendre (smartphone, tablette, ordinateurs portables, montre connectée ou écouteurs sans fil) et les 200 € de réduction s’ajoutent automatiquement à votre panier avant le paiement. Vous avez ensuite une semaine pour envoyer gratuitement votre vieil appareil après la réception de votre commande.

Et bonne nouvelle, ce bonus reprise s’ajoute à la valeur de votre vieil appareil. Si vous souhaitez faire reprendre un smartphone Apple, vous pouvez une réduction supplémentaire 690 € supplémentaires. Dans le cadre d’un ancien PC portable, le montant peut augmenter jusqu’à 762 € en plus du bonus reprise.

Si vous précommandez votre Galaxy Book5 Pro 360 depuis l’application Samsung Shop, vous obtenez 10% de réduction sur votre ultrabook. Et ce n’est pas tout puisque Samsung vous offre en plus une paire d’écouteurs Galaxy Buds3 Pro d’une valeur de 249 € !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ?

Dévoilé début septembre par Samsung, le Galaxy Book5 Pro 360 est l’un des meilleurs ultrabooks du marché. Il affiche des performances de haut vol, profite de finitions haut de gamme et dispose d’un bel écran AMOLED de 16 pouces.

Cet ultrabook ne manque pas d’atouts. En plus de sa puissance, sa conception 2-1 vous permet de l’utiliser aussi bien en PC portable qu’en tablette. Et comme il dispose d’une excellente autonomie de 25 heures en lecture vidéo et qu’il est léger, vous pouvez facilement le transporter avec vous.

Sous le capot, on retrouve la puce Intel Core Ultra 7 256V épaulée par 16 Go de mémoire vive et, selon le modèle choisi, vous pouvez profiter d’un espace de stockage jusqu’à 1 To. Enfin, avec la dalle de 3K (2880 x 1800 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous pourrez apprécier tous vos contenus avec des images détaillées et particulièrement éclatantes.

Le Samsung Galaxy Book4 Pro 360 : une bonne alternative à 1379 €

Les réductions sur le nouveau Samsung Galaxy Book5 Pro 360 ne suffisent pas ? Pourquoi ne pas opter pour son prédécesseur ? Le Galaxy Book4 Pro 360 est aujourd'hui une excellente alternative et, bonne nouvelle, il est mois cher.

Normalement en vente à 1 899 €, l'utrabook est affiché en promotion à seulement 1 799 € grâce à une réduction immédiate de 1 00 €. Ce week-end, avec le code FRENCH10, vous avez en plus 10 € de réduction immédiate tous les 100 € d'achat. Le Galaxy Book4 Pro 360 tombe alors à 1629 €. Mais ça n'est pas tout ! Samsung a mis en place une offre de remboursement de 250 € sur ce modèle. Vous obtenez donc le Galaxy Book4 Pro 360 à seulement 1379 € !

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller consulter notre test complet du Samsung Galaxy Book4 Pro 360 ici.