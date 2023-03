Nothing prépare une enceinte Bluetooth qui pourrait sortir avant le Nothing Phone 2

Après les smartphones et les écouteurs, Carl Pei, le président fondateur de Nothing, s’intéresse aux enceintes. Un membre de Twitter nommé Kuba Wojciechowski a publié le rendu de ce qui semble être une enceinte Bluetooth portable.

Nothing est une jeune entreprise, c’est pourquoi elle a peu de produits à son catalogue. L’appareil emblématique de la marque est le Nothing Phone (1), un smartphone Android bourré de qualités qui sort du lot. Le bruit court selon lequel la marque chinoise s’apprêterait à dévoiler une enceinte Bluetooth portable. Personne n’attend Nothing sur le terrain déjà saturé de l’audio.

Leak: here's your exclusive first look at the upcoming Nothing speaker. Check out my collab with @91mobiles! https://t.co/at2nEvpCy4 pic.twitter.com/gaEgrpcaoW — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 3, 2023

Des Devialet Mania, en passant par la lampe multifonction IKEA Vappeby, les audiophiles et amateurs de son en balade n’ont que l’embarras du choix. Un membre de Twitter a pourtant créé un rendu de l’enceinte Nothing, et une chose est certaine : son design se démarque bien du tout-venant. Un boîtier anguleux, des boutons accessibles sur la tranche de l’appareil, dont un un seul rouge et le logo Nothing placé dans une sphère en façade, pas de doute, on reconnaît bien la « patte » si originale de la marque.

Nothing préparerait une enceinte Bluetooth en collaboration avec Teenage Engineering

L’appareil est-il, tout comme les Nothing Ear (1), conçu en collaboration avec Teenage Engineering ? C’est en tout cas ce que le design sobre, épuré et distinctif de la marque suédoise laisse supposer. L’image publiée sur Twitter ne permet pas de se faire une bonne idée des dimensions du produit, mais on constate que l’enceinte Nothing (faute d’un autre nom pour l’instant) comporte deux haut-parleurs gris chargés de restituer les basses. Ils occupent une grande partie de la façade, tandis que deux tweeters circulaires sont disposés de part et d’autre du logo de la marque.

Aucune information n’a filtré quant à une date de sortie des enceintes Nothing, ni même par rapport à leur prix. L’actualité de Nothing est surtout constituée de la sortie de son deuxième smartphone, le Nothing Phone (2), que nous devrions voir débarquer en magasin au courant du troisième trimestre 2023. Il sera probablement équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2, un gage de performance tant la puce de Qualcomm cumule les éloges.

Source : 91 Mobiles