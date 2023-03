Transférer vos données d’un smartphone Android à l’autre va être plus facile, voici pourquoi

Trois grands constructeurs chinois de smartphones sous Android ont annoncé une initiative visant à faciliter le transfert de données d’un appareil à l’autre.

Acquérir un nouveau smartphone, c’est toujours un peu excitant. Mais avant de profiter pleinement de son appareil et de l’ensemble de ses fonctionnalités, il faut en passer par l’étape de la migration des données. Si dans l’écosystème d’Apple, l’opération se fait (théoriquement) sans douleur, il n’en est rien dans l’univers Android. Les différents fabricants ont à cœur d’imposer leur propre solution, plus ou moins efficace, mais il en résulte que l’expérience n’est pas toujours satisfaisante. Tout est simple tant que l’on migre entre appareils d’une même marque, mais dans le cas contraire, l’expérience peut vite être frustrante.

Jusqu’à présent, Vivo, Oppo et Xiaomi permettaient de migrer facilement les contacts et les photos d’un appareil à l’autre. En revanche, pour les autres documents, les applications, comptes et autres historiques, c’était plus compliqué. La Mutual Transfer Alliance, un groupement de compagnies auquel adhèrent également Samsung et OnePlus, a annoncé que le transfert des données sera encore plus facile et complet d’un smartphone Android à l’autre, d'un Oppo Find X 5 au Xiaomi 13, par exemple, tant que les deux appareils sont de l’une de ces marques chinoises.

La migration entre les smartphones de Vivo, Oppo et Xiaomi va être beaucoup plus facile

Google a bien tenté lisser l’expérience de migration d’un appareil Android à l’autre. L’initiative s’est jusqu’à maintenant soldée par un échec. Personne n’a encore trouvé la formule idéale. Si la Mutual Transfer Alliance parvient à ses fins, elle pourrait être rejointe par d’autres fabricants de smartphones. Cela dit, selon Gizmochina, il n’est même pas certain que cette fonctionnalité traversera les frontières de l’Empire du Milieu.

Les compagnies auraient tort de ne pas proposer cette fonctionnalité à la clientèle internationale. Rappelons cependant que Samsung, le leader mondial du marché des smartphones, fait aussi partie de l’Alliance. Il y a donc fort à parier que tous les possesseurs de smartphones Galaxy jouiront bientôt de la possibilité de migrer facilement d’un appareil Android à l’autre.