Nintendo Switch : il parvient à faire tourner des jeux PC en doublant les performances de la console

Le Youtubeur Geekerwan a réalisé le rêve de nombreux joueurs : transformer sa Nintendo Switch en Steam Deck. À l’aide d’une bonne dose d’overclocking, ce dernier est parvenu à augmenter les performances de sa console de 94,5 %. Quelques tours de passe-passe plus tard, le voilà à faire tourner TitanFall 2 sans trop de souci.

La Nintendo Switch a beau être une des consoles les plus populaires du moment, celle-ci ne parvient pas à échapper à la sempiternelle critique des joueurs concernant ses performances. Il faut dire que la machine commence à se faire vieillissante, en plus d’accuser d’un retard technologique dès sa sortie. La situation ne s’est guère arrangé à la sortie du Steam Deck, qui a définitivement prouvé qu’il est possible de jouer en portable sans (trop) de concessions.

Pourtant, la Nintendo Switch en a bien plus dans le ventre qu’il n’y paraît. Mais, pour tirer pleinement parti de la machine, il faut évidemment emprunter des sentiers peu recommandables. C’est précisément le défi que s’est lancé le Youtubeur Geekerwan, qui prétend dans une récente vidéo avoir transformé sa Nintendo Switch en Steam Deck. Une promesse alléchante, mais à quel prix ?

Faire tourner des jeux PC sur Nintendo Switch, c’est possible (mais pas tous)

Pour ce faire, Geekerwan a commencé par installer un émulateur Android sur sa console portable, ce qui lui a permis de faire grimper la fréquence d’horloge de sa puce Nvidia Tegra X1 à 2,3 GHz, contre 1 GHz d’ordinaire. Un joli coup de boost, qui se confirme dans les résultats Geekbench, qui affiche un gain de performance impressionnant de 94,5 %.

Sur le même sujet — Nintendo Switch 2 : attention, ces images très convaincantes sont probablement fausses

La prochaine étape a été d’installer Linux, afin d’ouvrir la porte aux jeux Steam. En y ajoutant l’utilitaire Wine, bien connu des utilisateurs Linux qui permet de faire tourner des applications Windows sans problème, il n’y a plus aucun obstacle au lancement de jeux PC sur la Nintendo Switch. Enfin, presque. En effet, même les jeux tournant correctement poussent visiblement la console dans ses retranchements. C’est par exemple le cas de Titanfall 2, qui peine à atteindre les 30 FPS.

Pour les autres, mieux vaut ne pas y compter. GTA 5 et God of War sont bonnement injouables, sauf si l’on apprécie de jouer en 5 FPS. Reste que la prouesse est impressionnante, bien qu’elle relève plus de l’insolite que de la véritable utilité pour le moment. Sans compter les risques conséquents à un tel overclocking du CPU, qui pourrait finir griller d’une seconde à l’autre. À ne pas reproduire chez soi, donc.