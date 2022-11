Le NFT de Justin Bieber acheté 1,24 millions d’euros ne vaut plus que 66 000 euros

Justin Bieber a visiblement lui aussi été victime de l’engouement un peu trop rapide autour des NFT. L’un de ses Bored Ape, qu’il a acheté en 2021 pour la modique somme de 1,24 million d’euros, est aujourd’hui valorisé à 66 000 euros. La conséquence directe des multiples krachs qui ont secoué la sphère crypto cette année.

Si vous ne vous êtes jamais intéressé de près ou de loin aux NFT, il y a tout de même de fortes chances pour que le nom Bored Ape vous dise quelque chose. Ces illustrations ont longtemps, et sont toujours dans une certaine mesure, la vitrine de l’engouement qui a frappé le web en 2021. Ce sont ces derniers que se sont arrachés bon nombre de célébrité, donc un certain Justin Bieber.

En plein boom des NFT, le chanteur a en effet fait l’acquisition du singe numéro 3001 de la collection, pour la bagatelle de 1,24 million d’euros. Seulement voilà : le marché crypto, et ce faisant celui des NFT, n’est plus que l’ombre de lui-même en cette fin 2022. L’année a été particulièrement rude pour les investisseurs suite à des krachs à répétition, qui ont chacun fait plonger un peu plus la valeur des actifs numériques.

Le NFT de Justin Bieber ne vaut presque plus rien

En avril déjà, la valeur du Bored Aped #3001 avait fondu de moitié, atteignant alors 414 000 euros. Puis, le coup fatal a été donné cette semaine, alors que la faillite de FTX a de nouveau plongé le marché crypto dans la panique. Aujourd’hui, le NFT de Justin Bieber ne vaut plus « que » 66 000 euros, soit une perte de 95 % de sa valeur. Une chute pour le moins drastique comparée au prix payé il y a à peine plus d’un an.

Le chanteur a décidément de quoi regretter son achat puisque ce dernier n’est, de surcroit, pas le seul. Un mois après avoir fait l’acquisition de Bored Ape #3001, Justin Bieber a également acheté un second singe de la collection, cette fois pour 424 000 euros. Aujourd’hui, celui-ci vaut également 66 000 euros. En juin dernier, le NFT du premier tweet de l’histoire avec déjà annoncé la couleur en passant de 2,9 millions d’euros à 29 euros.

