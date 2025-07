Le Model Y “économique” de Tesla fuite en images, adieu le toit vitré, les écrans et les finitions haut de gamme

Des photos et une vidéo diffusées en Chine montrent un Model Y jamais vu. Tesla teste discrètement une version allégée de son SUV phare. Le résultat intrigue… et divise déjà les fans de la marque.

Depuis plusieurs années, Tesla promet une voiture électrique “abordable”. En juillet, Elon Musk a finalement confirmé que ce modèle tant attendu ne serait pas une nouvelle voiture, mais une déclinaison simplifiée du Model Y. Ce choix stratégique vise à contrer la montée en puissance des constructeurs chinois, dont les modèles séduisent massivement dans le haut de gamme. La marque veut donc alléger ses coûts pour garder sa place sur le marché, sans modifier ses lignes de production. Le constructeur californien espère ainsi attirer une nouvelle clientèle sensible au prix, sans sacrifier son image de marque.

Les premières images de ce Model Y allégé viennent de fuiter sur les réseaux sociaux chinois, publiées par le blogueur Garage 42. Une vidéo montre également plusieurs exemplaires camouflés sur un parking. Ces modèles perdent plusieurs éléments caractéristiques du SUV actuel : plus de toit panoramique en verre, plus de bande lumineuse arrière, ni d’écrans pour les passagers. L’intérieur adopte des sièges en tissu et des matériaux plus simples. Le design extérieur se rapproche désormais de celui du Model 3.

Le Model Y simplifié abandonne le toit vitré, les écrans arrière et plusieurs finitions haut de gamme

Les modifications de ce Model Y abordable touchent aussi la console centrale, désormais plus courte et dépourvue de rangement coulissant. À l’extérieur, les feux avant sont remontés, la signature lumineuse façon Cybertruck disparaît, et l’arrière perd sa bande réfléchissante. Plusieurs éléments comme les garnitures de porte ou les inserts lumineux auraient aussi été supprimés. Ces choix visent une réduction drastique des coûts de production.

Selon les premières estimations, cette version pourrait être proposée autour de 30 000 dollars, soit environ 28 000 €. Tesla espère ainsi passer sous un seuil stratégique, surtout avant la fin annoncée des aides fiscales américaines. En Chine, la concurrence est féroce : Xiaomi, XPeng et Li Auto accélèrent. Le Model Y doit évoluer pour rester compétitif. Si la stratégie fonctionne, Tesla pourrait appliquer cette même recette à d’autres modèles de sa gamme dans les mois à venir.