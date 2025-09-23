Le Model Y de Tesla à prix réduit se précise, voici tout ce qu’il va perdre

Tesla prépare une version plus accessible de son célèbre SUV électrique, le Model Y. Les premiers indices commencent à circuler. Ce modèle promet de surprendre par ses choix de conception inattendus.

Les véhicules électriques continuent de se multiplier sur le marché mondial. Tesla, pionnier dans ce domaine, doit désormais composer avec une concurrence de plus en plus forte et des attentes de prix plus bas. Comme d’autres constructeurs, la marque cherche à réduire ses coûts tout en conservant des performances correctes. L’objectif est clair : proposer des modèles accessibles sans renoncer aux éléments essentiels de sécurité et de confort.

C’est dans ce contexte qu’apparaît le projet d’un Model Y plus abordable. Selon les découvertes d’un hacker spécialisé, Tesla travaillerait sur une version allégée de son SUV électrique. Le modèle, identifié sous le nom de code E41, serait en cours de développement et ses caractéristiques commencent à émerger grâce à l’analyse du logiciel interne de la marque. Cette déclinaison avait déjà été repérée en Chine il y a quelques mois, ce qui laisse penser que le modèle est en phase de test avancée.

Tesla retire le toit vitré, les capteurs et plusieurs options sur le Model Y E41

Les informations collectées laissent penser que cette déclinaison du Model Y mise sur une simplification poussée des équipements. Le toit vitré disparaîtrait, tout comme les rétroviseurs rabattables électriquement et l’éclairage d’ambiance. Les sièges offriraient moins de réglages et les garnitures seraient conçues avec des matériaux plus basiques. Même les lampes de bas de porte et certains affichages secondaires seraient absents. Le but est de réduire le coût de fabrication au maximum, quitte à supprimer des éléments souvent considérés comme standards dans cette gamme de véhicules.

Sur le plan technique, les ajustements concernent aussi la mécanique et la sécurité. La suspension serait simplifiée et les roues standardisées en 18 pouces. Des fonctions considérées comme secondaires pourraient disparaître, comme le capteur de pression des pneus remplacé par une méthode indirecte, ou encore le chauffage de la caméra arrière. L’autonomie pourrait également être revue à la baisse avec une batterie de capacité réduite. Actuellement, le Tesla Model Y démarre à 44 990 € en France. Si cette version venait à descendre sous la barre des 40 000 €, elle viserait un public plus large. Toutefois, aucune annonce officielle n’a encore confirmé la date ou le tarif précis.