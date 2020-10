Le mode conduite de Google Assistant, la carte de GTA 6 et l’arrivée de TousAntiCovid, le récap de la semaine

Le Driving Mode de Google Assistant arrive enfin, les internautes s’enflamment sur la possible fuite de la map de GTA 6, TousAntiCovid crée l’illusion du changement… On vous résume tout ce qu’il fallait retenir des actus de la semaine.

Même si elles n’ont, au premier abord, rien en commun, certaines actualités semblent liées entre elles. Cette semaine était clairement placée sous le signe de la conduite. Entre Google qui démarre les tests du mode conduite de Google Assistant, le gouvernement qui annonce la présence de 400 véhicules sur les routes françaises et la fuite de la map de GTA 6, on aura du mal à regarder notre voiture de la même manière ce week-end. Mais comme tout n’est pas qu’une histoire de quatre roues, on a aussi entendu parler de TousAntiCovid et de la prochaine version d’EMUI 11.

Google Assistant s’équipera bientôt d’un mode conduite sur Android

Annoncé lors de la conférence I/O de mai 2019, le Driving Mode de Google Assistant s’est depuis fait quelque peu attendre. Après plusieurs mois de retard dans son développement, le mode conduite est désormais en phase de test depuis deux semaines dans les locaux de Mountain View. Si rien n’a changé depuis la conférence, il suffira de dire “Ok Google, allons conduire” pour l’activer. L’interface sera très minimaliste et se contrôlera uniquement par la voix, afin d’éviter de distraire le conducteur durant son trajet.

400 voitures radars surveillent les automobilistes français

En France, on a définitivement des idées. Après l’implémentation des mini radars tourelles capables de relever 4 infractions, c’est au tour des voitures radars de faire leur entrée sur la piste. Spécialisées dans la détection des excès de vitesse, on en trouverait 400 sur tout le territoire d’après le ministre de l’Intérieur. Parmi elles, une quarantaine sont conduites par des sociétés privées en Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire. Leur avantage principal est sans aucun doute leur discrétion : banalisées et non signalées par des panneaux, elles sont dotées d’un flash infrarouge invisible à l’œil nu. 876 990 contraventions ont déjà été distribuées en 2019.

La map de GTA VI fuite sur le net

Attendu depuis maintenant 7 ans par les joueurs du monde entier, GTA VI se fait très avare en matière d’informations. C’est à peine si l’on a appris en avril dernier que le jeu serait de taille plus modérée que le 5e opus. Forcément, il ne faut pas plus que quelques images de ce qui semble être la future carte de jeu pour que la Toile s’enflamme. D’autant qu’avec ses deux immenses îles, celle-ci semble directement s’inspirer de Vice City, l’un des titres les plus populaires de la saga. Cependant, comme beaucoup de fuites dans le domaine, celle-ci a tout l’air d’un fake. Aucune autoroute traversant la ville, pas de petits immeubles, un aéroport en plein milieu de la métropole… Autant de raisons qui poussent certaines internautes à sérieusement douter de la véracité de l’information. Il va donc falloir continuer à être patient en attendant de réelles révélations de la part de Rockstar.

TousAntiCovid est désormais disponible sur iOS et Android

On le savait depuis un moment, StopCovid, l’application qui « n’a pas marché », devait rapidement faire peau neuve. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de TousAntiCovid, sa remplaçante, sur iOS et Android. De remplaçante, elle n’en a cependant que le nom. Trop peu de modifications ont en effet été effectuées pour admettre un réel changement. Bien qu’il soit dorénavant possible d’activer et de désactiver le traçage à la volée, l’application nécessite toujours l’utilisation du Bluetooth pour fonctionner. Par conséquent, afin de recevoir une notification, il faudra rester 15 minutes aux côtés d’une personne testée positive, à condition qu’elle-même ait téléchargé et activé l’application. À noter tout de même l’ajout d’un onglet dédié aux chiffres de la pandémie et d’un autre permettant de télécharger l’attestation numérique pour le couvre-feu.

EMUI 11 sera finalement disponible sur Android 11

La saga Huawei VS Google arrivant à son terme, les utilisateurs des smartphones chinois n’étaient pas surpris d’apprendre qu’EMUI 11 se baserait sur Android 10, bien que certaines fonctionnalités d’Android 11 seraient intégrées à la nouvelle interface. La faute aux restrictions du gouvernement américain, qui l’ont empêché de mettre la main sur la dernière version d’Android avant que celle-ci ne passe en open source. Une fois chose faite, Huawei n’a pas perdu de temps puisqu’une nouvelle version d’EMUI 11 sera déployée sur les smartphones sous Android 11. Le Mate 40 Pro sera notamment concerné dès sa sortie en Europe.

Tous nos tests de la semaine

Le Xiaomi Mi 10T Lite 5G, le Huawei Mate 40 Pro 5G et le Vivo X51 sont à l’honneur cette semaine. Nouveau produit entrée de gamme de Xiaomi, le Mi 10T Lite 5G peut se targuer d’avoir un prix plus qu’alléchant : 299 euros. Si l’on pourrait s’attendre à faire faire des concessions, le smartphone crée la surprise avec sa compatibilité 5G, son écran de qualité et sa batterie XXL. Le Mate 40 Pro se distingue encore et toujours de la concurrence par son design impeccable, la puissance de son SoC et son capteur vidéo amélioré. Cependant, son prix de 1 199 euros en rebutera plus d’un. Le X51, enfin, remplit son rôle de porte-étendard de Vivo sur le marché européen grâce à sa technologie gimbal qui stabilise les clichés, et ce, malgré une interface qui manque d’options de personnalisation. Prix à payer : 799 euros.