Google Assistant : le mode conduite arrive enfin sur Android

Google Assistant se dote finalement d'un mode conduite sur Android. Dévoilée lors de la conférence I/O 2019, cette nouvelle interface dédiée au contrôle vocal au volant vise progressivement à remplacer Android Auto sur les voitures. La firme de Mountain View aurait récemment lancé le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité dans le monde.

Souvenez-vous : lors de la conférence I/O de mai 2019, Google a annoncé le Google Assistant Driving Mode, un mode conduite destiné à transformer l'assistant vocal en parfait compagnon de route pour les utilisateurs d'un smartphone Android. Pour activer ce mode, il suffit de dire “Ok Google, allons conduire” à l'assistant. D'autres variantes de la requête sont évidemment possible.

Sans surprise, l'interface se focalise sur le contrôle vocal via Google Assistant afin d'éviter que le conducteur ne soit distrait et ne fasse plus attention à la route. D'ailleurs, l'interface de l'application reste minimaliste. Tout passe par la voix. L'interface a été conçue pour supplanter l'application Android Auto for Phone Screens. Mais depuis l'annonce, Google n'a plus évoqué le Google Assistant Driving Mode.

Déploiement du Google Assistant Driving Mode en cours

D'après Mishaal Rahman, rédacteur en chef de XDA Developers, Google a essuyé plusieurs revers dans le développement de la solution, entraînant plusieurs mois de retard. Néanmoins, le mode conduite de Google Assistant est actuellement en cours de déploiement. Le journaliste affirme que le mode est apparu sur plusieurs smartphones en cours de test dans leurs locaux, dont le Pixel 4, au cours des 2 dernières semaines.

Il semblerait donc que Google ait lancé le déploiement de la mise à jour comportant le mode conduite. Pour l'heure, on ignore s'il s'agit d'une première phase de test réservée à une poignée d'utilisateurs avant un déploiement à grand échelle. Interrogé par nos confrères de The Verge, un porte-parole de Google s'est montré peu loquace. “Nous testons constamment des moyens de rendre l'Assistant plus utile” explique le porte-parole. Avez-vous remarqué l'arrivée du mode conduite sur votre smartphone ? Que pensez-vous de l'abandon d'Android Auto ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Verge