EMUI 11 : des fonctionnalités d’Android 11 seront bien intégrées à la nouvelle interface de Huawei

Alors qu’Android 11 vient tout juste d’être finalisé, la toute nouvelle interface EMUI 11 de Huawei repose quant à elle sur l’ancienne édition d’Android. Le constructeur chinois a cependant tenu à rassurer ses utilisateurs en expliquant qu’EMUI 11 intégrera bien certaines des nouveautés d’Android 11, sans pour autant donner pour le moment de calendrier.

Dévoilée ce jeudi 10 septembre, l’interface EMUI 11 propose quelques innovations plutôt bienvenues, comme une meilleure gestion du multifenêtrage, un affichage Always On Display animé ou la possibilité de contrôler plusieurs fenêtres issues d’un smartphone Huawei et de les afficher sur un PC. Mais voilà, il y a quand même un hic, comme nous le mentionnons dans notre vidéo ci-dessous : EMUI 11 repose sur Android 10, et non sur la toute dernière version de l’OS mobile de Google. Huawei a cependant trouvé une solution, afin d’ouvrir aux utilisateurs des téléphones de la marque certaines des fonctionnalités d’Android 11.

Huawei promet d’ajouter des fonctionnalités d’Android 11 à EMUI 11 sans préciser lesquelles

À cause des restrictions américaines, l’entreprise chinoise n’a pas pu mettre la main sur le code d’Android 11 jusqu’à ce que celui-ci soit finalisé et passe en open-source. « Ce qui est sûr, c’est que lorsqu’Android 11 sera officiellement open-source, nous intégrerons de manière sélective certaines de ses fonctionnalités dans EMUI 11″, vient de déclarer un porte-parole Huawei.

Huawei promet donc que quelques-unes des nouveautés d’Android 11 seront bel et bien incluses dans EMUI 11, sans donner pour le moment de calendrier ni davantage de détails sur les fonctions en question. Selon Android Authority, Huawei n’a pas l’air pressé de le faire. À la question de savoir si les développeurs d’EMUI compte par exemple intégrer la technologie GPU Turbo, Huawei répond de la manière suivante : »Ces dernières années, EMUI a su surpasser Android à bien des égards…« .

De notre côté, un porte-parole de Huawei nous a certifié que EMUI 11 ne reposera jamais sur Android 11. Il faudra attendre une prochaine édition d’EMUI pour profiter de la nouvelle mouture d’Android. La démarche qui consiste à récupérer rendre des « bouts » de code d’Android 11 pour les intégrer à EMUI 11/Android 10 est donc des plus étonnantes.

Si vous souhaitez migrer vers EMUI 11 sur votre smartphone Huawei, il va falloir patienter encore un petit moment. L’OS ne sera réellement disponible en version finalisée que sur le Mate 40 dans un premier temps, un smartphone n’a pas encore officiellement dévoilé. Pour le moment, seuls quelques smartphones Huawei sont éligibles à recevoir la bêta d’EMUI 11. Il s’agit de la gamme des P40 et des Mate 30. Quant aux modèles un peu plus anciens, comme les P30 ou P30 Pro par exemple, on ignore quand (et si ?) ils seront aptes à recevoir la mise à jour d’EMUI. On attend désormais que Huawei nous fournisse une liste officielle et on vous tient au courant le plus rapidement possible !

