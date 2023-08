Le meilleur outil pour télécharger des vidéos YouTube disparaît, Huawei lance HarmonyOS NEXT, c’est le récap

Le meilleur outil pour télécharger des vidéos et des musiques sur YouTube disparaît, Huawei lance son nouvel OS HarmonyOS NEXT, Google déploie la dernière bêta d'Android Auto, c'est le récap des actualités du mercredi 9 août 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mercredi 9 août 2023 ? En fin de journée, nous avons évoqué cette rumeur qui revient depuis plusieurs mois : celle de l'hypothétique rachat de Disney par Apple. Si elle est encore démentie par les têtes pensantes, de récentes décisions de la firme aux grandes oreilles amènent de nombreux analystes à la prendre en considération.

Dans un autre domaine, nous avons abordé également OnePlus. Le constructeur chinois a annoncé qu'il allait remplacer à vie l'écran de ses smartphones, sous deux conditions toutefois : habiter en Inde et être victime du fameux bug des lignes vertes sur la dalle.

La mobilité urbaine était également au centre de l'actualité, avec cette étude réalisée par la propriétaire d'une vélo électrique. Après 5 ans d'utilisation et plus de 18 000 km parcourus, cette Américaine a calculé les économies réalisées en optant pour son deux-roues wattés au lieu de sa voiture thermique. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement ce mercredi 9 août 2023.

Un outil fabuleux pour télécharger des vidéos YouTube disparaît

Mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser youtube-dl pour télécharger des musiques et des vidéos sur YouTube. En effet, l'outil gratuit vient d'être fermé sous décision de justice après une longue bataille judiciaire menée par les ayants droit.

Huawei lance son OS pour contrer Android et iOS

Pour dire adieu définitivement à Android, Huawei vient de présenter son futur système d'exploitation maison : HarmonyOS NEXT. Pensé comme une véritable alternative à Android et iOS, la firme de Shenzhen place tout ses espoirs dans cet OS.

Google déploie la dernière version bêta d'Android Auto

Google vient tout juste de déployer la dernière version bêta 10.2 d'Android Auto. L'occasion pour les membres du programme de bêta test d'essayer en avant-première les nouvelles fonctionnalités introduites sur cette version, comme la personnalisation avancée de l'écran d'accueil.

