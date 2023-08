Disney : l’hypothèse du rachat par Apple est sur toutes les lèvres

Depuis plusieurs mois maintenant, l'hypothèse d'un rachat de Disney est souvent revenue sur la table, surtout depuis le retour de Bog Iger aux manettes de la firme aux grandes oreilles. Et comme le rapportent nos confrères du Hollywood Reporter, cette option est de plus en plus plausible pour de nombreux observateurs de l'industrie.

Nous l'avions évoqué dans nos colonnes en novembre 2022. A cette époque, Disney traverse une période complexe de transformation du secteur du divertissement, où de plus en plus d'acteurs font leur apparition. Dans ce contexte d'incertitude, le conseil d'administration de la firme aux grandes oreilles décide de rappeler celui qui a été à sa tête durant 15 ans, à savoir Bob Iger. Le ton du CA en dit long sur la gravité de la situation : “Le CA a déterminé qu'à l'heure où Disney s'engage dans une période de plus en plus complexe de transformation du secteur, Bob Iger est dans une position unique pour présider la compagnie à ce moment charnière”.

Le retour de Bob Iger à la tête du géant mondial du divertissement va être la source de nombreuses théories et à l'époque l'un d'entres elles avait retenu l'attention des médias et des spécialistes de l'industrie : et si Apple rachetait Disney ?

Le rachat de Disney par Apple ? Une théorie plausible pour beaucoup

Depuis, cette éventualité a été continuellement réfutée par les têtes pensantes de Disney, ce qui n'empêchent pas cette théorie de gagner en popularité chez plusieurs vétérans de l'industrie. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères du Hollywood Reporter, toujours bien informés de ce qui se trament dans les coulisses du 7e art et du petit écran.

Ainsi et d'après un observateur cité par le média américain, cette possibilité ne doit pas être écartée : “Je ne pense pas qu'Apple achèterait la société telle qu'elle existe actuellement. Mais si l'on voit Bob commencer à céder des activités, on a l'impression qu'il se prépare à une vente. Et il est clair qu'il n'y a pas d'acheteur plus solide qu'Apple”, estime-t-il.

Or, cette théorie a récemment pris du poids, notamment lorsque M. Iger a déclaré sur la chaîne CNBC qu'il comptait se débarrasser de certains actifs dans la TV, comme les chaînes ABC et FX, ou encore Freeform et National Geographic. Il y a peu, la firme aux grandes oreilles a annoncé qu'il envisageait de vendre ses activités en Inde qu'elle pourtant d'acquérir de la Fox.

Les récentes manoeuvres de Disney appuient l'hypothèse

Cet éventuel rachat de Disney par Apple se retrouve au coeur des prédictions de certains analystes de WallStreet. C'est le cas de Laura Martin, analyste chez Needham & Co, qui soutient depuis plusieurs mois cette hypothèse. “Disney sera racheté au cours des trois prochaines années. S'ils ne vendent pas, Disney sera en concurrence avec ces entreprises technologiques (Apple, Amazon, etc) dans un secteur dont l'économie se détériore, selon nous”, déclare-t-elle.

Bien entendu, une telle opération se retrouverait d'emblée de la ligne de mire de la FTC, l'agence fédéral du commerce. Mais son incapacité à faire échouer le rachat d'Activision-Blizzard King par Microsoft laisse à penser qu'un tel accord pourrait aboutir. Il s'agit d'une situation similaire, à savoir un géant de la technologie et propriétaire de plateforme (Apple) qui cherche à acquérir avant toute une société de contenu (Disney).

Et puis, il faut également rappeler un détail d'importance. Bob Iger et Steve Jobs étaient des amis intimes. Et dans ses mémoires The Ride of a Lifetime, l'actuel patron de Disney a écrit une phrase qui résonne avec force aujourd'hui : “Je crois que si Steve était encore en vie, nous aurions combiné nos compagnies, ou au moins nous aurions discuté de cette possibilité très sérieusement”.

