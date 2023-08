Vélo électrique : cette utilisatrice révèle combien elle a économisé après 18 000 km

Les vélos électriques s'imposent depuis quelques années comme une alternative intéressante à la voiture pour réaliser ses trajets du quotidien. Une utilisatrice américaine a révélé combien d'argent elle a économisé après avoir parcouru plus 18 000 km en 5 ans avec son deux-roues.

Comme vous le savez peut-être, le marché de la mobilité urbaine est en plein boom depuis ces dernières années. En France, on comptait déjà plus d'un million de trottinettes électriques en circulation. Un chiffre qui gonfle nettement si on y ajoute les vélos électriques et les autres solutions disponibles comme les scooters électriques.

Pour la grande majorité des utilisateurs, une trottinette ou un vélo électrique s'impose comme une bonne alternative à la voiture pour réaliser ses trajets du quotidien et pour faire des économies sur le carburant. Mais justement, combien peut-on réellement gagner en troquant sa voiture contre un vélo électrique ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre Bryn Grunwald, une habitante du Colorado (Etats-Unis), qui a calculé les économies réalisées grâce à son vélo électrique Juiced CrossCurrent 2018 au cours de ces cinq dernières années.

A lire également : Scooters et vélos électriques – voici tout ce qui va changer pour le bonus écologique en 2023

30 dollars seulement d'électricité en 5 ans

Comme elle l'a précisé à nos confrères du site CleanTechnica, elle a fait en sorte d'utiliser au maximum ce vélo électrique pour effectuer ses trajets quotidiens qu'elle aurait d'ordinaire réalisé avec sa Toyota Camry de 2010. Venons-en maintenant aux chiffres. Selon ses données, son vélo affiche une autonomie de 56 km grâce à sa batterie de 624 Wh.

Sur la distance qu'elle a parcouru en 5 ans, à savoir 18 500 km, cela représente une consommation d'électricité de 205 kWh. Au tarif local en vigueur dans le Colorado de 0,15 dollars par kWh, on arrive à une facture minuscule de 30,75 dollars !

1365 € d'économies en carburant

Il a fallu ensuite comparer ces chiffre avec le coût estimé en carburant de sa voiture thermique pour la même distance. Avec une consommation moyenne de 9 litres au 100 sur sa Toyota, et en prenant en compte le prix moyen de l'essence durant ces cinq dernières années dans le Colorado (soit environ 0,84 € au litre), l‘utilisation de son vélo électrique lui a permis d'économiser près de 1365 € rien qu'en carburant.

En effet, les économies réalisées ne s'arrêtent pas là. Bryn a également pris en compte les coûts d'entretien. Sur sa voiture, ils auraient été en moyenne de 0,05 € par km selon le ministère de l'énergie américain. Soit une facture annuelle de 1150 $ (1046 €). Durant ces cinq ans, l'utilisatrice a dépensé 500 dollars environ en entretien sur son vélo électrique, auxquels s'ajoutent 600 dollars pour l'achat d'une nouvelle batterie.

Sans oublier l'entretien

Ainsi, le coût total de son vélo s'est élevé à 1130 dollars durant cette période. En comparaison, utiliser sa voiture lui aurait coûté la somme de 2 650 dollars. Nous sommes donc sur une économie de plus de 1500 dollars sur 5 ans. Et encore, ce vélo électrique ayant également servi à son mari, on peut facilement doubler voire tripler les économies réalisées (surtout en prenant en compte l'achat éventuel d'une seconde voiture pour le couple).

Bien entendu, il convient de préciser que ces chiffres peuvent nettement varier selon les usages et la localisation (prix de l'électricité et de l'essence, aides à l'achat, coût des pièces de remplacement selon le constructeur du vélo, prix de départ du deux-roues, zones rurales ou urbaines, etc.). Mais l'expérience de Bryn prouve bien à quel point l'utilisation d'un vélo électrique permet d'économiser de belles sommes à l'année.

Source : CleanTechnica