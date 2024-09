Le lot de 2 ampoules connectées Philips Hue White & Color Ambiance est à -45% !

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des bons plans des French Days. Amazon propose actuellement le pack de 2 ampoules Philips Hue White & Color Ambiance à un prix sacrifié. Vous pouvez vous équiper pour 61,99€ au lieu de 109,99€ grâce à ce code promo.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les French Days sont l’occasion idéale pour équiper votre maison d’objets connectés. En effet, durant ce court évènement, de nombreuses enseignent bradent les prix sur les produits high-tech. Cette fois, c’est au tour d’Amazon de proposer des ampoules connectées à prix réduit. Le lot de 2 ampoules Philips Hue White & Color Ambiance se retrouve ainsi à seulement 71,99€. En utilisant le code FD10, vous obtenez 10 € de réduction supplémentaire, ce qui fait passer le prix à seulement 61,99€. Le pack est toujours en vente à 109,99€ sur des sites concurrents alors ne tardez pas pour en profiter !

Philips Hue a réussi à s’imposer sur le marché des éclairages connectés pour la maison. La marque propose un large choix de lumières que vous pouvez gérer facilement à distance. La Philips Hue White & Color Ambiance est une ampoule qui se contrôle depuis l’application Philips Hue. Vous avez d’ailleurs la possibilité d’appareiller jusqu'à 10 ampoules différentes.

Choisissez l’ambiance exacte que vous souhaitez pour votre logement en personnalisant votre éclairage depuis l’application. Vous pouvez ainsi définir la chaleur de la lumière blanche et sélectionnez parmi les 16 millions de couleurs disponibles.

Ces ampoules LED White and Color E27 sont également compatibles avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Assistant. Vous avec donc la possibilité d’utiliser votre voix pour les contrôler. Et en connectant vos ampoules à un pont Hue rendu, vous pouvez programmer des scénarios, mettre en place des automatismes et même instaurer des minuteries.

Ce pack de 2 ampoules connectées Philips Hue White & Color Ambiance est moins cher pour les French Days avec le code FD10. Profitez-en pour vous essayer à la domotique à petit prix.