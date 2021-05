Le Joy-Con de la Nintendo Switch peut contrôler la caméra de votre smartphone

Avez-vous déjà voulu prendre une photo avec votre téléphone sans toucher l'écran, mais sans avoir recours à la fonction minuterie ? Il s'avère que le Joy-Con de la Nintendo Switch peut faire office d'obturateur à distance.

Certains utilisateurs se sont rendu compte qu’il était possible de connecter, via Bluetooth, les Joy-Con à d'autres appareils, comme à des smartphones Android. L'utilisateur de Reddit, Byotan, a récemment démontré sur Reddit qu’il était possible de s’en servir comme obturateur pour prendre des photos.

Le clip posté sur Reddit montre comment il utilise le Joy-Con rouge pour naviguer dans son smartphone, ouvrir l’application photo et prendre des photos de sa figurine Pikachu. Tout ce qu'il a eu à faire est de connecter la manette à son smartphone via Bluetooth. On imagine que cette astuce fonctionnera sur tous types de Joy-Con, y compris ceux de la plus grande Nintendo Switch fonctionnelle au monde.

Comment connecter son Joy-Con à son smartphone ?

Pour utiliser un Joy-Con avec son smartphone Android, il faut tout d’abord associer le Joy-Con au téléphone dans les paramètres Bluetooth. Pour cela, appuyez sur le bouton « Sync » de la manette, puis trouvez-la dans la liste des appareils détectés. Les voyants verts sur le côté de la manette doivent être allumés pour terminer le processus d'appairage.

Une fois apparié, le bouton “A” fera désormais office de bouton d'accueil lors du premier clic. Ensuite, vous devrez sélectionner des applications en appuyant sur le bouton “Y”. Le Joy-Con sélectionnera la première application de votre écran d'accueil en regardant de gauche à droite et de haut en bas, vous devrez donc placer l’application photo en haut à gauche de votre écran. Ainsi, une simple pression sur le bouton “Y” la sélectionnera. On espère qu’il sera également possible de connecter les futurs Joy-Con sur lesquels Nintendo travaille pour la Nintendo Switch Pro.

Également appelée « Super Switch », la nouvelle console du fabricant japonais disposerait d’un écran OLED de 7 pouces, et serait présentée d’ici la fin de l’année. Elle se démarquerait également du modèle actuel grâce à son nouvel écran et au support de la définition 4K sur les télévisions grâce à un nouveau processeur Nvidia et à la technologie DLSS. Son prix resterait contenu, puisqu’il serait de moins de 400 euros.

