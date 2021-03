La Switch Pro 4K pourrait coûter moins de 400 euros

La Switch Pro fait beaucoup parler d’elle, mais qu’en est-il de son prix ? Un analyste s’est penché sur la question et la nouvelle console pourrait coûter moins de 400 euros, si l’on se fie à son jugement. Compte tenue des caractéristiques techniques connues de la machine, cela ne semble pas vraiment étonnant.

La Switch Pro commence à faire de plus en plus parler d’elle. C’est en particulier Bloomberg, toujours très bien informé, qui nous donne les informations sur la future machine de Nintendo. Un analyste a été interrogé par le journal afin de déterminer son prix, et il semblerait qu’il soit un tout petit peu plus élevé qu’actuellement.

Matthew Kanterman de Bloomberg estime en effet que la Switch Pro pourrait coûter entre 350 et 400 dollars. Un prix supérieur à celui de la Switch normale, affichée aujourd’hui à 330 dollars.

« Un tarif à 350 dollars pourrait augmenter l’attractivité de la machine, mais Nintendo pourrait toujours générer une forte demande même à 400 dollars. »

Ainsi, Nintendo se placerait en phase avec les autres consoles. Pour rappel, la PS5 est vendue 399 dollars dans sa Digital Edition (499 euros pour la version classique) tandis que la Xbox Series S coûte « seulement » 299 dollars. Toutefois, ce placement tarifaire pourrait paraître un peu élevé, surtout pour une console vieille de quatre ans. Reste à savoir si Nintendo va casser les prix ou au contraire ne pas hésiter à gonfler ses tarifs. Après tout, la Switch se vend déjà extrêmement bien et la firme de Kyoto n’a pas besoin d’être ultra compétitif pour séduire.

Une Switch compatible 4K

Pour rappel, Bloomberg a déjà distillé plusieurs données importantes sur la Switch Pro. Elle serait équipée d’un écran OLED de 7 pouces, mais toujours en 720p. L’aspect performance serait axé sur le mode docké, avec un nouveau processeur Nvidia compatible DLSS. Cela signifie que la Switch Pro pourrait faire tourner des jeux en 4K sur un téléviseur sans forcément être un monstre de puissance.

Ne reste qu’à attendre quelques mois pour avoir la confirmation. Les rumeurs évoquent une sortie à la fin de l’année 2021, ce qui signifierait une annonce dans les prochains mois, voire les prochaines semaines.

Source : Bloomberg