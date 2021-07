Le Huawei P50 Pro surpasse le Xiaomi Mi 11 Ultra au classement photo DXOMARK

Huawei a dévoilé hier son nouveau smartphone phare, le P50 Pro. Comme chaque année, le fabricant chinois s’est concentré sur l’appareil photo de son smartphone, et celui-ci semble être le plus performant du marché d’après le test de DXOMARK.

Parallèlement au lancement du smartphone qui a eu lieu hier, DXOMARK a publié le test de l’appareil photo du Huawei P50 Pro. Comme on pouvait s’y attendre, Huawei a de nouveau détrôné tous ses concurrents. Le smartphone haut de gamme occupe désormais la première place au classement photo avec 144 points, soit un point de plus que le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Le smartphone utilise 4 caméras au dos, dont un capteur principal de 50 MP, un capteur monochrome de 40 MP qui fait office de second capteur principal, un ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un téléobjectif de 64 MP. Ce dernier offre un zoom optique 3.5X et peut zoomer numériquement jusqu’à 200X. À titre de comparaison, le Xiaomi Mi 11 Ultra n’offre qu’un zoom numérique maximal de 120X, et le Galaxy S21 Ultra de 100X.

Le P50 Pro de Huawei occupe désormais la première place du classement DXOMARK

Avec un score total de 144 points, qui comprend un score en photo de 149, en zoom de 107 et en vidéo de 119, le P50 Pro fait mieux que ses concurrents dans toutes les catégories. L'analyse met en évidence d'excellentes performances dans tous les domaines, et souligne en particulier la large plage dynamique des photos et des vidéos.

Le site note également un autofocus consistant, même s’il ne fait pas mieux que l’iPhone 12 Pro Max. En vidéo, les détails des clips en intérieur et de nuit sont riches, le smartphone gère bien le bruit et propose une balance des blancs précise et naturelle.

Les caméras arrière du P50 Pro ne sont pas les seules à briller, puisque le smartphone occupe désormais également la première place du classement selfie. Avec 106 points, il devance donc le Huawei Mate 40 Pro et ses 104 points et le Galaxy S21 Ultra 5G et ses 100 points. Pour l’instant, il sera difficile pour les concurrents de Huawei d’égaler les performances photo du P50 Pro. Comme chaque année, on imagine que seul le Mate 50 Pro qui sera lancé en fin d’année arrivera à faire mieux, et qu’il faudra peut-être attendre l’année prochaine pour voir la concurrence passer devant.

Source : DXOMARK