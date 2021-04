Le Huawei Mate 50 Pro pourrait être équipé d’une monstrueuse batterie de 7000 mAh

Le Huawei Mate 50 Pro est l’un des smartphones attendus de la marque chinoise. Si le lancement semble encore loin, les fuites nous donnent un aperçu de sa fiche technique. On sait par exemple qui pourrait être équipé d’une énorme batterie de 7000 mAh.

Les constructeurs cherchent un moyen de rallonger l’autonomie de nos smartphones, ou du moins de contourner le problème. On a par exemple des processeurs moins énergivores ou des OS mieux optimisés. D’un autre côté, certains misent sur la recharge rapide, comme OnePlus. Mais pour avoir une bonne autonomie, il existe une solution simple : se doter d'une grosse batterie.

Le Mate 50 Pro de Huawei pourrait miser là-dessus. Le site chinoise Sina dévoile la fiche technique du terminal et la première chose qui saute aux yeux, c’est bien la batterie monstrueuse de 7000 mAh. Avec une telle capacité, l’utilisateur devrait être tranquille un moment. En plus de ça, la fuite évoque une charge rapide de 65 Watts.

Le Huawei Mate 50 Pro dispose d’une fiche technique alléchante

La fiche technique en elle-même se montre très alléchante. Le smartphone disposerait d’une dalle OLED de 6,8 pouces avec une définition de 1176 x 2400 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On présume qu'il serait équipé d’un SoC Kirin 9000, que l’on connaît déjà, de 12 Go de RAM ainsi que de 512 Go de mémoire.

La photo a toujours été le point fort du constructeur chinois depuis le début de son partenariat avec Leica. Le Mate 50 Pro ne devrait pas faire exception à la règle et devrait être équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un Telephoto de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi que d’un capteur de profondeur de 0,4 mégapixels. Pour l’OS, c’est encore un peu flou. On ne sait pas encore si le terminal sera équipé d’Android (sans la suite logicielle de Google) ou de son système d’exploitation maison : Harmony OS.

Pour le moment, Huawei n’a pas annoncé de date de présentation pour son Mate 50 Pro, qui devrait être accompagné d’un Mate 50 classique, d’un P50 Pro+ et d’un Mate 50 RS. Ne reste plus qu’à attendre que le constructeur chinois se sente prêt.

Source : Sina