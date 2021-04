Huawei va lancer un trio de smartphones pliables à prix abordable dans le courant de l'année 2021, révèle un rapport de Digitimes. Bien décidé à rivaliser avec Samsung et Xiaomi, le groupe chinois annoncerait les trois smartphones avec écran pliable au second semestre.

Soucieux de ne pas laisser Samsung occuper le terrain, Huawei a déjà lancé trois smartphones pliables sur le marché au cours des dernières années : le Mate X, le Mate Xs et le Mate X 2. Ces trois appareils tirent leur épingle du jeu grâce à de solides fiches techniques. De facto, leur prix de vente est stratosphérique. Le Mate X2, annoncé en février 2021 en dépit des sanctions américaines, est vendu au prix de départ de 17999 yuans en Chine, soit approximativement 2400 euros. Le Mate XS était quant à lui tarifé 2499€ en France.

D'après les informations partagées par un rapport de Digitimes, Huawei se tournerait désormais vers le segment milieu de gamme. Dans le courant du second semestre de l'année 2021, le géant de Shenzhen annoncerait une gamme de trois smartphones pliables à prix contenu.

Les smartphones pliables envahissent le marché

Citant des sources proches de l'industrie, Digitimes affirme que “le vendeur chinois de smartphones est susceptible d'adopter des prix plus favorables, ciblant le segment d'entrée de gamme pour stimuler la demande de smartphones pliables”. Evidemment, la pénurie de semi-conducteurs qui frappe toute l'industrie, couplée aux restrictions toujours imposées par le gouvernement américain, est susceptible de pousser Huawei à bouleverser ses plans.

Relégué à la septième place du marché mondial, derrière Oppo ou Xiaomi, Huawei compte visiblement capitaliser sur l'essor des smartphones pliables pour remonter la pente. Dans un premier temps, on imagine que ces téléphones pliables signés Huawei seront réservés au marché chinois, où la marque est toujours très populaire.

Avec de nouveaux téléphones pliables, Huawei répond vraisemblablement aux ambitions affichées par Samsung (le sud-coréen prépare un vaste catalogue de smartphones Z Fold et Z Flip à prix cassé) et à l'annonce récente de Xiaomi. La marque chinoise a en effet annoncé le Mi Mix Fold, son premier téléphone pliable. Grâce à cette profusion de nouveaux smartphones avec écran pliable, “les expéditions mondiales devraient atteindre sept millions d'unités en 2021, contre 2,8 millions d'unités expédiées un an plus tôt”, prophétise Digitimes.

Source : Digitimes