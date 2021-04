Le Huawei Mate 40 Pro+ peut toujours utiliser les services Google après être passé sur HarmonyOS

Même après avoir effectué la mise à jour vers HarmonyOS, le Huawei Mate 40 Pro+ est toujours compatible avec les services Google. Un utilisateur a partagé une photo du système d’exploitation sur son smartphone, ouvrant notamment le Play Store. Une surprise pour ceux qui avaient déjà fait leurs adieux aux applications Google.

Depuis quelques jours, Huawei a rendu publique la bêta de HarmonyOS. L’occasion pour les utilisateurs de jeter un œil à ce qui les attend. Les premiers retours sont par ailleurs dans l’ensemble plutôt positifs. Certains utilisateurs rapportent que le système d’exploitation fonctionne relativement bien, de manière fluide et sans problème majeur. D’autres n’hésitent pas à dire qu’il est même plus agréable à prendre en main qu’Android.

Toutefois, nombreux sont les détenteurs d’un smartphone Huawei ayant reçu la notification à se montrer hésitant à installer la mise à jour. Ce pour une raison simple : tout le monde n’est pas prêt à abandonner de suite les services Google, que la plupart utilisent depuis des années et qui font partie intégrante d’Android. Aussi, la question se pose : que deviennent ces services, applications et autres petites habitudes une fois avoir changé de système d’exploitation ?

HarmonyOS… mais avec les services Google

Étonnamment, il semblerait que, finalement, peu de choses changent pour certains utilisateurs. Du moins, ils sont bien passés d’un système d’exploitation à un autre, mais, alors que HarmonyOS est installé, les services Google sont toujours accessibles. C’est en effet ce que montre un membre de Weibo, propriétaire d’un Huawei Mate 40 Pro+. Ce dernier partage plusieurs captures d’écrans où il ouvre des applications Google, notamment le Play Store et la page de son compte.

Il n’explique pas cet état des faits et Huawei n’a, à ce jour, prévenu personne qu’il serait possible d’utiliser les services Google avec la bêta de HarmonyOS. On ne sait pas encore si cela va durer ni si le Huawei P50, qui sera le premier smartphone sous HarmonyOS, pourra également en profiter à sa sortie. Il reste aussi à confirmer si cela concerne tous les appareils Huawei, ou simplement le Huawei Mate 40 Pro+. Si vous hésitez encore à effectuer la mise à jour, il est peut-être temps de le découvrir.

