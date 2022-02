Le Honor Magic 4 surpasse déjà le Galaxy S22 Ultra dans un benchmark avant sa sortie

Honor s’apprête à dévoiler une nouvelle génération de smartphones haut de gamme Magic 4, et un des modèles a déjà été repéré sur le benchmark Geekbench 5 quelques semaines seulement avant sa sortie.

Moins d’un an après la sortie de sa série Magic 3, composée de trois modèles, Honor va dévoiler à la fin du mois une génération de smartphones haut de gamme. Le fabricant a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il sera présent au MWC de Barcelone le 28 février prochain, et qu’il profiterait du salon pour lancer une nouvelle génération de smartphones Magic.

Contrairement aux Magic 3 qui n’étaient finalement jamais arrivés en France, on peut espérer que cette nouvelle série soit vendue chez nous. Avant leur lancement officiel à la fin du mois, on en sait déjà un peu plus sur les performances des smartphones. Ceux-ci s’annoncent déjà extrêmement puissants.

Que sait-on des performances du Magic 4 d’Honor ?

Honor a déjà annoncé que ses smartphones haut de gamme Honor Magic 4 utiliseront le dernier processeur premium de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. À quelques semaines du lancement, un des modèles a déjà été repéré sur le benchmark Geekbench 5. Le smartphone aurait obtenu un score de 1245 points sur un cœur, et de 3901 points sur plusieurs cœurs.

Le Honor Magic 4 semble donc 2,5 % plus puissant que le nouveau Galaxy S22 Ultra de Samsung, qui n’obtient lui que 1215 points sur un cœur. En multicœur, la différence de performances se creuse, le Galaxy S22 Ultra n’obtenant qu’un score de 3303 points. Le Honor Magic 4 promet donc d’être 18,1 % plus puissant. Il ne faut pas oublier que les benchmarks ne reflètent pas forcément les performances réelles des smartphones, et qu’il faudra donc attendre les tests pour voir quel smartphone est vraiment le plus rapide.

Le Honor Magic 4 devrait également mettre le paquet sur la partie photo. On s’attend à ce que le modèle Pro+ utilise de nouveau une configuration à 4 caméras. L’année dernière, le Magic3 Pro+ utilisait un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 64 MP, un capteur monochrome de 64 MP et un téléobjectif de 64 MP. En attendant la sortie des Honor Magic 4, on attend toujours avec impatience l’arrivée en France des Honor 60 et 60 Pro, qui sont déjà disponibles en Chine.