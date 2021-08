La marque Honor revient sur le marché avec deux nouveaux smartphones : le Magic 3 et le Magic3 Pro. Ils misent énormément sur la photographie, mais Honor n’en oublie pas d'en faire des produits séduisants passé cet aspect. En plus de ça, un troisième terminal ultra premium, le Pro+ a été dévoilé.

Honor n’est plus une branche de Huawei. La marque a gagné son indépendance et navigue désormais toute seule sur le marché. Elle se doit donc de trouver une nouvelle identité, de se donner une raison d’exister aux yeux des consommateurs. Pour ça, elle vient de présenter ses deux nouveaux smartphones haut de gamme : les Magic3. Nous avons donc le Magic3 et le Magic 3 Pro. Ces terminaux misent sur la photographie pour séduire.

Honor Magic3 Honor Magic3 Pro Honor Magic3 Pro+ Ecran 6.76"

120hz

2772 x 1344 pixels 6.76"

120hz

2772 x 1344 pixels 6.76"

120hz

2772 x 1344 pixels Chipset Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 OS Android 11 Android 11 Android 11 RAM 8 Go 8 Go 12 Go Stockage 256 Go 256 Go 512 Go Capteur principal 50 mégapixels grand angle

13 mégapixels ultra grand angle

64 mégapixels monochrome 50 mégapixels grand angle

13 mégapixels ultra grand angle

64 mégapixels monochrome

64 mégapixels Telefoto 50 mégapixels grand angle

64 mégapixels ultra grand angle

64 mégapixels monochrome

64 mégapixels Telefoto Batterie 4600 mAh

Recharge 66W

Recharge sans fil 50 W 4600 mAh

Recharge 66W

Recharge sans fil 50 W 4600 mAh

Recharge 66W

Recharge sans fil 50 W 5G Oui Oui Oui Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68

Les Honor Magic3 sont taillés pour la photo

Les smartphones sont équipés d’un énorme module photo qui prend quasiment tout le capot arrière. Il adopte une forme ronde et abrite quatre ou cinq capteurs selon les modèles. Les Magic3 ont pour ambition d’être parmi les meilleurs photophones du marché grâce au savoir-faire importé de Huawei. A une différence près : ils fonctionnent tous sous Android, et non sous HarmonyOS comme ceux de Huawei. Gageons que ce retour au système de Google perdure : rien n'est encore joué pour Honor, qui est toujours dan le viseur des Etats-Unis.

Honor promet un mode portrait ultra précis, un mode nuit très efficace grâce à un traitement logiciel de son cru, ainsi qu'un autofocus instantané. Il faudra juger sur pièce lors de nos tests. Le Magic 3Pro dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un capteur grand-angle de 13 mégapixels et d'un monochrome de 64 mégapixels. La version Pro aura aussi le droit à un zoom numérique X100 avec en plus un capteur Telefoto de 64 mégapixels.

Honor mise aussi beaucoup sur l'écran

En plus de ça, les Magic3 d’Honor sont équipés d’un écran AMOLED de 6,76 pouces d’une définition de 2772 x 1344 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est devenu la norme aujourd’hui. Sa particularité est d’être incurvé sur les deux côtés à hauteur de 89 degrés, ce qui est énorme. Cela donne l’impression d’absence de bords. On aime ou pas, pour notre part, nous sommes clients.

Côté design, cet écran est donc un vrai plus, mais Honor mise sur ses coloris pour séduire. Deux couleurs inspirées par l’aube et le crépuscule sont proposées, un bleu et un bronze. Ces derniers adoptent une texture non précisée, mais qui semble proche du cuir, si l’on en croit les visuels. Les Magic3 seront aussi disponibles en blanc et en noir si vous êtes plutôt du genre classique.

On remarque également la présence d'une certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière) ainsi que d’un double poinçon en haut à gauche de l’écran (un capteur classique et ultra grand-angle). Honor promet d’ailleurs une fonctionnalité de Face Unlock, comme Apple, un peu plus efficace et sécurisé que la reconnaissance faciale qui existe déjà sur Android.

Pour le processeur, nous sommes en plein dans le domaine du milieu de gamme, puisqu’Honor a fait le choix d’un SoC Qualcomm Snapdragon 888. Il s’agit du plus puissant du marché actuellement et nous l’avons déjà vu sur d’autres terminaux premium du marché. Pas de surprises de ce côté-là, donc. La 5G sera évidemment de la partie. La batterie, quant à elle, aura une capacité de 4600 mAh, ce qui est prometteur, mais sera surtout compatible avec la recharge rapide de 66 Watts en filaire et 50 Watts en sans-fil.

Le Honor Magic3 Pro+, la surprise du chef

En fin de conférence, Honor a présenté son smartphone ultime, le Magic3 Pro. Une photo volée montrant le design inédit du smartphone avait d'ailleurs fuité un peu plus tôt dans la journée. L'appareil est doté d'un design plus soigné avec une coque arrière en céramique, en noir ou en blanc. Pour son module photo, il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 64 mégapixels, d’un téléobjectif de 64 mégapixels et un capteur monochrome de 64 mégapixels également. Une configuration monstrueuse qui promet beaucoup.

Quels sont les prix des Honor Magic3 ?

Pour les prix, Honor assume totalement le positionnement haut de gamme de ses nouveaux produits. Voici les tarifs annoncés :

Honor Magic3 : 899 euros

Honor Magic3 Pro : 1099 euros

Honor Magic3 Pro+ : 1499 euros

Pour le moment, nous n'avons pas de date de sortie, mais ils devraient arriver chez nous dans les prochaines semaines ou les prochains mois.