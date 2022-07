Le Honor Magic 4 Pro à prix fou chez Darty avec -100€ de réduction

Alerte bon plan chez Darty : en vous rendant très vite chez l'enseigne, vous pouvez profiter d'une réduction incroyable de -100€ sur le Honor Magic 4 Pro 256Go. Découvrez l'offre dans cet article.

Pour tout ceux qui aiment les smartphones haut de gamme, Darty propose une offre à ne pas rater : jusqu'à -100€ de réduction sur le smartphone Honor Magic 4 Pro 256Go 5G noir. Le smartphone se retrouve exceptionnellement à moins de 1000€.

Vous pouvez ainsi acheter le Honor Magic 4 Pro pour seulement 999€ au lieu de 1099€. Avec cette réduction, le smartphone très haut de gamme se retrouve un peu plus abordable et vous pouvez à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en économisant de l'argent.

Un taux de rafraîchissement adaptatif pour un smartphone conçu pour tout supporter

Avec le Honor Magic 4 Pro, vous profitez en effet du meilleur de la technologie en 2022. Il coûte cher, mais ça vaut le coup ! En effet, sur sa fiche technique, on trouve plusieurs avantages de taille comme sa batterie de 4600 mAh et sa SuperCharge sans fil de 100W. En seulement 15 minutes, vous pouvez donc charger à 50% votre smartphone !

En prime, il propose aussi un système de refroidissement liquide VC ultra-fin qui lui permet de tenir encore plus longtemps et de pouvoir supporter toutes vos activités.

Parfaitement adapté au streaming et surtout au gaming, le Honor Magic 4 Pro propose un écran de 6,81″ avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller de 1 à 120Hz et une gradation PWM de 1920Hz. Le smartphone réduit votre fatigue oculaire et dette technologie est une première dans le secteur.

On trouve aussi sur sa fiche technique :

La certification IP68

8Go de RAM

Un capteur frontal de 12Mpx

Un capteur arrière de 50Mpx

La compatibilité 5G

Un processeur Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core 1

Aussi, précisons que si vous commandez le smartphone chez Darty, vous profitez d'une réduction de -100€, mais aussi de 100€ de bonus reprise et de 4 mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming musical Deezer (Premium ou Famille).