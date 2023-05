Le gouvernement veut utiliser l’Intelligence artificielle pour répondre aux questions des administrés

Le gouvernement français souhaite tester les capacités de l’Intelligence artificielle pour répondre aux questions administratives des citoyens.

Dans un document publié hier par le service de Presse de Matignon, Madame le Premier ministre annonce le lancement d’une expérimentation utilisant l’Intelligence artificielle pour apporter des réponses plus complètes aux administrés tout en pesant moins sur les agents de la fonction publique (sur la plateforme « Services Publics + » notamment). Aucune autre précision n’est apportée quant au déploiement de cette mesure, mais on peut imaginer que cette mesure vient renforcer la mission de la plateforme Services Publics+, qui est de proposer des « services publics plus proches, plus simples et plus efficaces ».

Dans ce cadre, les agents conversationnels pourraient effectivement être des outils d’information et de tri des dossiers efficaces. L’IA excelle en effet dans l’art de classifier et de répondre à des questions toujours plus ardues avec précision et moult détails. Une question importante reste pourtant en suspens : comment le gouvernement va-t-il intégrer une technologie aussi puissante que vectrice de fake news que les chatbots et les grands modèles de langage ? Aucune précision n’est apportée à ce sujet dans le communiqué de presse du ministère.

Jusqu’à présent, le gouvernement s’est montré plutôt circonspect quant à l’utilisation de l’Intelligence artificielle. En janvier 2023, la CNIL lançait le SIA, le service de l'intelligence artificielle destiné dont l’une des missions principales est de faciliter la compréhension du fonctionnement des systèmes d'IA. On le voit donc, les autorités sont bien conscientes de ne pas encore saisir tous les tenants et les aboutissants de cette technologie que tout le monde annonce comme révolutionnaire.

De même, les agents de la fonction publique sont en droit de se poser la question : leurs emplois sont-ils menacés par l’émergence de l’IA ? Une chose est sûre, c’est que les fonctionnaires ne font pas partie de la liste des métiers qui seront épargnés par l’IA établie par les créateurs de ChatGPT.