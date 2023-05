SpaceX espère mettre en orbite la première station spatiale privée dès 2025

Avec l'aide de SpaceX, la startup Vast, spécialisée dans les stations spatiales à gravité artificielle, vise à mettre en orbite la première station spatiale privée en 2025, d’ici deux ans à peine.

Vast, une société privée spécialisée dans les stations spatiales, a annoncé son intention de lancer une station spatiale commerciale dès le mois d'août 2025. Vast, qui a présenté l'année dernière son objectif ambitieux de construire une station spatiale artificielle modulaire de 100 mètres de long, dotée d'une gravité artificielle alimentée par la vitesse de rotation, a baptisé sa première station Haven-1.

La station est destinée à fonctionner de manière autonome, mais elle deviendra un module d'une station Vast plus grande lorsqu'elle sera connectée à d'autres stations lancées ultérieurement. La bonne nouvelle, c’est que cette première station est suffisamment petite pour être lancée à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, et est conçu pour accueillir jusqu'à quatre membres d'équipage à la fois.

Vast veut envoyer un premier équipage de 4 personnes dès 2025

D’après les plans de la société, une fusée Falcon 9 transportera la plateforme en orbite terrestre basse, et une mission Vast-1 ultérieure utilisera Crew Dragon pour amener quatre personnes à Haven-1 pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 jours. Vast prend d’ailleurs déjà des réservations pour des équipages souhaitant participer à des travaux scientifiques ou philanthropiques, et une deuxième mission lancée au plus tôt en 2026 est aussi prévue.

Jed McCaleb, le fondateur et PDG de Vast, qui a fait fortune dans le secteur des cryptomonnaies, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise était « ravie de se lancer dans le lancement de la première station spatiale commerciale au monde, Haven-1, et de son premier équipage, Vast-1 ». McCaleb a déclaré qu'il investissait 300 millions de dollars de son propre argent dans cet effort et qu'il ne prévoyait pas de rechercher des investissements extérieurs pour Vast tant que la société n'aurait pas construit la station spatiale proposée et ne serait pas en mesure de générer des revenus.

D'autres entreprises, dont plusieurs bénéficient du soutien de la NASA, travaillent également à la mise en place de stations spatiales privées. La NASA, avec ses partenaires mondiaux, cherche à utiliser une station spatiale privée pour remplacer la station spatiale internationale vieillissante, qui est habitée en permanence en orbite terrestre basse depuis 2000. Il reste à voir si ces stations pourront bientôt être lancées par Starship, la fusée la plus puissante d’Elon Musk.