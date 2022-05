Le Google Pixel 6 à prix cassé chez Darty + une clé Chromecast offerte

Darty fait durer encore un peu les French Days et vous propose le Google Pixel 6 à prix mini ! En prime, pour tout achat du smartphone, vous profitez également d'une clé Chromecast avec Google TV offerte. Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

Pour célébrer la fin des French Days, Darty vous propose une offre exceptionnelle. En vous rendant très vite sur le site, vous pouvez en effet profiter d'une réduction de -70€ sur le Google Pixel 6. Le smartphone se retrouve ainsi à 579€ au lieu de 649€.

Ca ne vous suffit pas ? Pas de problème. Si vous achetez le smartphone chez Darty avant le 22 mai 2022 prochain (inclus), vous profitez également d'une clé Chromecast avec Google TV offerte. Aussi, pour tout achat du smartphone avant le 30 novembre 2022, vous profitez aussi de 3 mois d'abonnement offert pour Youtube Premium et 3 mois d'abonnement offerts pour Google One.

Difficile de dire non à autant de cadeaux…

Google Pixel 6 : découvrez le Google Tensor, le premier processeur signé Google

Sorti récemment, le Google Pixel 6 est une révolution pour le secteur des smartphones : il est, en effet, doté du tout premier processeur conçu par et pour Google, le Google Tensor. Rapide, sécurisé et intelligent, ce nouveau processeur peut s'adapter à votre utilisation pour économiser votre batterie et prolonger la durée de vie du smartphone. Il est également très puissant et vous permet de jouer à tous vos jeux mobiles favoris tout en protégeant vos informations personnelles.

Le Google Pixel 6 est aussi équipé d'un nouveau module photo très avancé de 50Mpx. Celui-ci permet de capter plus de lumière et une multitude de détails pour chacun de vos clichés. Vous pouvez supprimer en quelques secondes les éléments indésirables en arrière-plan et conserver votre mise au point, même pour les sujets en mouvement.

Avec le smartphone, vous profitez également de plusieurs fonctionnalités innovantes comme l'aide proactive ou la traduction instantanée multilingue.

Vous êtes concerné par la sécurité de vos données ? Le Google Pixel 6 vous propose une nouvelle puce de sécurité Titan M2, un Centre de sécurité très réactif et 5 ans de mises à jour garanties. Vous êtes ainsi sûr de protéger au mieux vos données personnelles.