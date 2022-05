Une montre connectée Garmin Vivoactive 4S avec -80€ de réduction !

Darty vous propose la montre connectée Garmin Vivoactive 4S avec une réduction exceptionnelle de -80€ ! Retrouvez tous les détails de l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez Darty

Et si vous profitiez de l'arrivée des beaux jours pour vous mettre au sport ? Pour ce faire, rien de mieux que de se faire accompagner par une montre connectée capable de suivre vos activités et votre santé. Seul problème : les montres connectées peuvent parfois être coûteuses. Mais ça, c'est sans compter sur Darty et ses promotions exceptionnelles.

En ce moment, l'enseigne vous propose en effet la montre connectée Garmin Vivoactive 4S avec une réduction incroyable de 80€. Vous pouvez ainsi vous procurer la montre pour seulement 219,99€ au lieu de 299,99€.

En prime, pour tout achat de la montre, Darty vous offre 4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Ecoutez votre corps et prenez soin de vous grâce à la Garmin Vivoactive 4S

La Garmin Vivoactive 4S est une montre connectée GPS multisports qui vous permet de suivre votre activité sportive et vos progrès en temps réel. Elle propose notamment le cardio poignet en continu, l'analyse de votre respiration, l'ocymètre de pouls Pulse Ox, le Body Battery et le suivi du niveau de stress.

Vous pouvez aussi télécharger vos playlists favorites depuis des plateformes comme Deezer et ainsi profiter de votre musique depuis votre poignet. La Garmin Vivoactive 4S vous offre plus de 20 sports intégrés et plusieurs animations pour vous aider dans vos entraînements. Musculation, pilates, fitness, yoga, etc. Qu'importe votre sport, vous serez accompagner au mieux avec la Garmin Vivoactive 4S. La montre peut même vous créer des plans d'entraînement personnalisés afin de vous aider à atteindre vos objectifs.

Mais attention, ce n'est pas seulement un coach sportif. La montre connectée vous propose aussi d'autres fonctionnalités pour votre quotidien comme les fonctions de SOS qui permettent la détection d'incidents et le contact des urgences. Elle vous offre aussi une solution de paiement Garmin Pay, et des milliers d'écrans gratuits.