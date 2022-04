Le Google Pixel 6 à moins de 600€ et des Pixel Buds à moitié prix chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter du Google Pixel 6 5G avec une réduction exceptionnelle de -8%. La Fnac va même plus loin et vous offre également des Pixel Buds à moitié prix. Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Le Google Pixel 6 5G est disponible à moins de 600€ en ce moment chez la Fnac ! L'enseigne vous propose en effet une réduction exceptionnelle de -8% sur le smartphone. Celui-ci se retrouve ainsi à seulement 500€ au lieu de 649€. Une aubaine pour ce smartphone qui a séduit tous les experts depuis sa sortie.

Le Pixel 6 5G est en effet le smartphone Google le plus rapide et le plus intelligent sorti jusqu'à présent. Il est notamment doté d'un tout nouveau processeur : le Google Tensor, la première puce pour mobile fabriquée par Google spécialement pour ce smartphone. Ce processeur permet une intelligence artificielle avancée ainsi que des performances jusqu'à 80% plus rapides.

Son module photo est très avancé et permet des couleurs éclatantes avec une netteté sans pareille, le tout sublimé par la technologie Machine Learning, le mode Vision de nuit, le mode portrait et la gomme magique. Il comprend à l'arrière un objectif grand angle de 50Mpx, un téléobjectif de 48Mpx et un objectif ultra grand angle de 12 Mpx.

Aussi, côté batterie, le Pixel 6 5G innove une nouvelle fois en durant plus longtemps grâce à une gestion intelligente de la recharge. Il alloue en effet la plupart de l'énergie aux applications qui consomment le plus et il peut tenir plus d'une journée en utilisation. En seulement 30 minutes, il peut se recharger à 50%.

Des Pixel Buds à moitié prix

En prime, si vous achetez le smartphone dès maintenant chez la Fnac, vous profitez également d'une réduction de -50% sur les écouteurs sans fil Pixel Buds Serie A blanc. Vous pouvez ainsi vous procurer ces derniers pour seulement 50€ au lieu de 99,99€.

Pour profiter de cette offre, il vous suffit d'ajouter le Pixel 6 5G à votre panier, puis d'ajouter les écouteurs Pixel Buds A-Serie blanc. La réduction se déclenche automatiquement une fois les deux articles ajoutés à votre panier.

Précisons finalement que pour tout achat du Google Pixel 6 5G, vous profitez également de 4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille et d'un mois d'abonnement offert pour BrutX. En achetant seulement les écouteurs, vous profitez uniquement de 4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille.

Alors qu'attendez-vous ? Rendez-vous dès maintenant chez la Fnac pour profiter d'un smartphone haut de gamme ET d'une paire d'écouteurs sans fil à prix cassé !