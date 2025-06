Le Pixel 10 Pro fuit en images, le voici sous tous les angles

Des photos d’un prototype du Pixel 10 Pro circulent sur les réseaux. Elles montrent le téléphone sous tous les angles. Une date de présentation serait même déjà fixée.

Les smartphones Google Pixel sont attendus chaque année pour leurs nouveautés logicielles et leurs avancées en photo. Le Pixel 9, lancé en 2024, avait séduit avec son design soigné et ses performances en photo. Les versions “Pro” attirent particulièrement l’attention à l’approche de leur sortie, et le Pixel 10 Pro semble suivre la même voie. Depuis plusieurs semaines, les fuites s’accélèrent, laissant peu de doute sur l’arrivée prochaine du nouveau modèle.

Il s’agit du Pixel 10 Pro, dont plusieurs images ont été partagées sur le canal Telegram de Mystic Leaks, en provenance d’un réseau social chinois. Le prototype montré sous tous les angles semble authentique et correspond aux premières rumeurs. Il s’affiche dans une version de test interne appelée “DVT 1.0”, utilisée dans les étapes de validation avant production. On découvre ainsi les premiers détails concrets du design et de la fiche technique.

Le Pixel 10 Pro change légèrement de design et montre sa fiche technique

Le téléphone présente un dos noir avec une finition brillante et une barre photo en forme de pilule, plus large et plus épaisse que celle des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Elle loge trois capteurs, un flash LED et ce qui pourrait être un capteur de température. D’autres détails sont visibles : le port USB-C est flanqué de deux ouvertures identiques pour les haut-parleurs, et le tiroir SIM semble déplacé dans le coin supérieur gauche du cadre. Une capture d’écran révèle également le nom de l’appareil et affiche Android 16, propulsé par le processeur Tensor G5.

La puce listée serait gravée en 5 nm, une information qui pourrait être provisoire, puisque d’autres rumeurs évoquaient une gravure en 3 nm. Le design général reste très proche de la génération précédente, avec des ajustements subtils. Le Pixel 10 Pro pourrait être officialisé le 13 août 2025, à l’occasion d’un événement organisé par Google. Une commercialisation serait prévue dès le 20 août. Plusieurs déclinaisons, dont un modèle XL, une version Fold et la Pixel Watch 4, seraient également attendues. Pour l’instant, rien n'est confirmé officiellement.