Le Google Assistant fait peau neuve sur Android Automotive

Android Automotive, l'OS de Google destiné aux constructeurs automobiles, revoit enfin l'interface du Google Assistant.

Comme vous le savez peut-être, Android Auto et Android Automotive sont deux produits distincts de la firme de Mountain View. Le premier permet simplement de répliquer l'interface de votre smartphone Android sur l'écran de votre voiture, tout comme le propose CarPlay chez Apple par exemple.

Android Automotive en revanche est un système d'exploitation à part entière développé par Google pour la voiture. Tout comme les fabricants de smartphones, les constructeurs automobiles peuvent choisir de faire d'Android Automotive OS le système d'infodivertissement natif de leur véhicule.

Année après année, Android Automotive a perdu du terrain face à son alternative Android Auto. Pour cause et si l'on en croit la documentation de Google, seulement 50 véhicules dans le monde fonctionne sous Android Automotive, alors que plus de 500 modèles sont compatibles avec Android Auto.

Android Automotive revoit l'interface du Google Assistant

En raison d'un parc de véhicules toujours plus faible, les mises à jour d'Android Automotive OS se sont plus rares. Néanmoins et selon nos confrères du site 9To5Google, Google s'est enfin décidé à revoir légèrement l'interface du Google Assistant sur son OS.

La mise à jour apporte le design “brillant” que l'on peut voir actuellement sur les smartphones Android qui n'ont pas reçu Google Gemini, la dernière IA de la firme. Ce look de la fenêtre du Google Assistant a été introduit la première fois sur les Pixel 4 lorsque Google a lancé la nouvelle version plus intelligente et plus rapide de son assistant virtuel. Vous en conviendrez, il ne s'agit pas d'une modification majeure de l'interface du Android Automotive OS, mais il faudra se contenter.

Pour rappel, les mises à jour s'enchaînent en revanche sur Android Auto, surtout depuis le virage serré de Google vers l'IA. En mai 2024 par exemple, Android Auto a reçu une MAJ qui permet maintenant aux utilisateurs de transférer la lecture d'une vidéo de leur smartphone à leur tableau de bord. Pour l'instant, cette fonctionnalité est disponible sur une poignée de modèles chez Acura, Ford ou encore Rivian. Toutefois et comme l'avait précisé Google, son déploiement se fera progressivement sur davantage de véhicules.