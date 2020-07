Le Galaxy Z Fold 2 serait bien dévoilé lors d’un événement Unpacked le 5 août 2020

Le Galaxy Z Fold 2 serait finalement bien lancé lors d’un événement Unpacked le 5 août 2020, en même temps que le Galaxy Note 20. Il ne serait néanmoins pas disponible dans le commerce avant le mois d’octobre.

A en croire deux leakers réputés, Ross Young et Ice Universe, Samsung a finalement décidé de dévoiler le Galaxy Z Fold 2 lors de son événement Unpacked fixé au 5 août 2020. L’événement devait initialement être exclusivement consacré aux Note 20, avec seulement quelques mots sur le prochain smartphone pliable.

Galaxy Z Fold 2 : il serait présenté lors d’un événement Unpacked particulièrement chargé

Ross Young a été le premier à diffuser l’info sur Twitter, avant que Ice Universe ne confirme. Ross Young ajoute que « le Galaxy Z Fold 2 sera lancé le 5 août ». Ce dernier point reste néanmoins sujet à de fortes cautions – à ce stade, crise du coronavirus oblige, on s’attend à un lancement décalé de plusieurs semaines. Même si un lancement mondial au mois de septembre n’est pas encore tout à fait exclu.

A en croire Ice Universe, Samsung mettrait en réalité le smartphone pliable sur le marché en Chine dès le mois de septembre. Il ne devrait pas arriver en Europe avant le mois d’octobre. Le champ reste ouvert, et il faut prendre ces infos avec quelques grains de sel. Ross Young confirme également plusieurs points de la fiche technique du Z Fold 2. On apprend ainsi que l’écran principal dait 7,59″ de diagonale au lieu des 7,7″ repris par d’autres rumeurs.

Cet écran flexible serait de technologie LTPO, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, une définition de 2213 x 1689 et une résolution de 372 ppp. Outre le Galaxy Z Flip 2 et les Note 20 d’autres appareils devraient être dévoilés. On s’attend notamment à la présentation d’un Galaxy Z Flip 5G. D’autres catégories de produits pourraient également être sous le feu des projecteurs.

Notamment les Galaxy Tab S2 et S7+ ou la Galaxy Watch 3 dont l'arrivée est attendue cet été.