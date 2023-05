Le Galaxy Z Flip 5 va hériter de l’une des meilleures fonctionnalités des Samsung Fold

La gamme Galaxy Z Flip de Samsung devrait bénéficier d'une mise à jour majeure cette année, puisque le smartphone à clapet va enfin avoir droit à une des fonctionnalités qui n’était présente que sur le Galaxy Z Fold les années précédentes.

Le Galaxy Z Flip 5 de Samsung va avoir droit à une toute nouvelle fonctionnalité cette année si l’on en croit les informations de SamMobile : l'ajout de la prise en charge DeX. Cette fonction permettra aux utilisateurs de brancher un écran externe, un clavier et une souris à leur appareil, le transformant ainsi en ordinateur de bureau. Cette nouvelle intervient après le succès des Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Flip 4, qui ont été les téléphones pliables les plus vendus en 2021 et 2022, respectivement. Samsung prévoit d’ailleurs de doubler la production du futur modèle.

Grâce à différents rapports, nous savons déjà que le Galaxy Z Flip 5 sera également doté d'un écran de couverture plus grand que ses prédécesseurs. Le nouvel écran de 3,4 pouces sera une amélioration significative par rapport à l'écran de 1,1 pouce du Galaxy Z Flip original et l’écran de 1,9 pouce du modèle précédent. Bien qu'il ne s'agisse pas du plus grand écran externe sur un appareil pliable à clapet, il devrait être beaucoup plus utile, et Samsung devrait ajouter de nouveaux widgets et fonctionnalités. Si le petit format ne vous suffit pas, la bonne nouvelle, c’est que vous pourrez utiliser DeX pour connecter le smartphone à un écran externe

Samsung DeX arrive sur le Galaxy Z Flip 5

La prise en charge DeX est une mise à niveau importante pour la gamme Galaxy Z Flip, car elle permet aux utilisateurs d'utiliser leur téléphone comme un ordinateur de bureau. L'interface DeX peut être projetée sur un écran externe et utilisée avec un clavier et une souris standard. Samsung propose également une application DeX pour Windows et Mac, permettant aux utilisateurs d'utiliser leur téléphone sur leur ordinateur à l'aide d'un simple câble USB-C.

On ne sait pas si les anciens modèles du Galaxy Z Flip recevront également la prise en charge DeX par le biais d'une mise à jour logicielle, mais on imagine que Samsung donnera cette fonctionnalité en exclusivité au nouveau modèle pour pousser les clients à changer d’appareil.

Pour rappel, le Galaxy Z Flip 5 sera dévoilé en même temps que le Galaxy Z Fold 5 lors du prochain événement Unpacked de Samsung, qui devrait avoir lieu fin juillet. Les deux appareils seront livrés avec Android 13 et One UI 5.1.1. Samsung annoncera également la série Galaxy Watch 6 et de nouvelles tablettes Galaxy Tab S9 lors du même événement.