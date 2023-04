Galaxy Z Flip 5 : Samsung croit tellement à un carton plein qu’il va doubler la production

Les smartphones pliables deviennent de plus en plus populaires, et Samsung l’a bien remarqué. Le géant coréen prévoirait d’ailleurs de doubler la production de son prochain appareil à clapet, qu’il s’attend à vendre comme des petits pains.

D’après Ross Young, l’un des analystes les plus fiables du marché, Samsung aurait doublé la production de son prochain smartphone à clapet, le Galaxy Z Flip 5, par rapport à celle du modèle de l’année précédente. Si Samsung avait déjà réussi à écouler pas moins de 12 millions de smartphones pliables en 2022, ce chiffre pourrait bien être multiplié par deux cette année.

Ross Young s’attend à ce que Samsung lance ses deux nouveaux appareils pliables dès le mois de juillet cette année, plutôt qu’au mois d’août comme c’était le cas les années précédentes. Cela permettrait notamment au géant coréen de vendre plus d’appareils au lancement, puisque ce dernier serait plus espacé des iPhone 15, attendus en septembre prochain.

Les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 pourraient arriver en avance

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une sortie prématurée pour les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. En effet, cette année, Qualcomm aurait décidé de ne lancer aucune nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 2, qui aurait ainsi succédé au Snapdragon 8+ Gen 1 que l’on retrouve dans les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4.

Samsung n’aurait donc pas à attendre de nouvelle puce du fondeur, et utiliserait cette fois-ci la même puce que sur les Galaxy S23 : un Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy ». Il s’agit déjà d’une version spéciale du Snapdragon 8 Gen 2 classique, avec un cœur principal overlocké. Une troisième variante aurait donc perdu de son intérêt cette année.

Un rapport précédent indiquait d’ailleurs que les smartphones pliables de Samsung pourraient arriver dès le 25 juillet prochain, et cet événement coïnciderait avec le lancement des nouvelles tablettes Galaxy Tab S9 et des montres connectées Galaxy Watch 6. Il reste maintenant à voir si le Galaxy Z Flip 5 va bien atteindre les objectifs de vente fixés par l’entreprise, ou si l’entreprise va se retrouver avec un grand nombre de smartphones invendus sur les bras.