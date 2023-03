La Samsung Galaxy Tab S9 devrait gagner en autonomie grâce à une batterie plus volumineuse

Même si les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 accaparent l'attention des amateurs de technologie, Samsung compte bien séduire le public avec une nouvelle génération de tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S9. Ces dernières devraient tourner sous Android 13. Elles devraient aussi gagner en performances comme en autonomie.

Si les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 sont incontestablement les produits de Samsung les plus attendus cette année, le géant coréen compte bien attirer la clientèle mondiale vers ses tablettes haut de gamme. Apple domine ce secteur de la tête et des épaules. L’institut Canalys estime ainsi qu’en 2022, la marque à la pomme détient près de 46 % des parts de ce marché.

En plus de sa nouvelle génération de smartphones pliables, Samsung va donc présenter la Galaxy Tab S9. Elle succédera à la Galaxy Tab S8, une ardoise tactile qui, aux yeux de nombre d’experts, est le nouveau standard des tablettes Android haut de gamme. Malgré ces louanges, elle aura fort à faire pour convaincre le grand public de se détourner des tablettes de la firme de Cupertino. Faisons un petit récapitulatif des dernières rumeurs qui l’entourent.

La Galaxy Tab S9 sera plus performante et plus endurante que sa devancière

Pour ses nouvelles tablettes premium, Samsung va miser sur la résistance et la durabilité. La gamme Tab S de Samsung bénéficiera pour la première fois de son histoire d’une certification IP67 : les tablettes seront totalement résistantes à la poussière et pourront être temporairement immergées. Elles gagneront aussi en endurance. Selon un document soumis aux autorités de certification chinoises, la capacité de la batterie de la Tab S9 devrait être de 8160 mAh, ce qui devrait se traduire par un gain en autonomie de 5 % par rapport à sa devancière.

Cette fuite ne concerne que le modèle Galaxy Tab S9; les modèles S9+ et S9 Ultra jouiront d’une autonomie, et donc d’un équipement, encore plus généreux. Toutes ces révélations sont bien évidemment à prendre au conditionnel, d’autant plus que Samsung est plutôt muet sur la question. Faudra-t-il patienter jusqu’en août, voire septembre 2023, pour avoir confirmation de toutes ces informations.

Source : Sam Mobile