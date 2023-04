Samsung : les Galaxy Watch 6 auront droit à un processeur Exynos plus performant

Les Samsung Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic devraient être plus performantes que leurs devancières grâce à un nouveau processeur Exynos.

Le mystère plane encore sur les spécifications exactes de la Galaxy Watch 6. Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme de montres connectées en même temps que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. La série se déclinera en deux produits, la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic. Selon le site Sam Mobile, le constructeur coréen a non seulement mis l’accent sur les fonctionnalités sportives et de santé, des points sur lesquels Apple reste encore la référence, mais aussi sur le côté matériel, avec un nouveau processeur.

À lire — Galaxy Watch : Samsung pourrait bientôt intégrer un vidéoprojecteur dans ses montres connectées

Samsung va doter ses montres connectées d’un processeur plus performant. Deux ans à peine après avoir lancé l’Exynos W920 sur les Galaxy Watch 4, la compagnie va équiper ses Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic d’un nouveau processeur Exynos W980. En termes de performance pure, il est annoncé comme 10 % plus rapide que son prédécesseur, mais on ne sait rien de son GPU, ni même à quelle fréquence il est cadencé. D’après Sam Mobile, il sera gravé à 5 nm. De manière générale, on estime qu’une gravure plus fine équivaut à une meilleure efficacité énergétique. Dans le monde des objets connectés, et des montres, cela veut dire que l’on gagnera en autonomie.

Les Galaxy Watch 6 seront plus efficaces grâce à un processeur gravé à 5 nm

Les Galaxy Watch 6 disposeront d'un écran de 1,47 pouce, qui sera de meilleure qualité, grâce à une densité de pixels supérieure. En plus de disposer d’un écran OLED incurvé, le modèle Classic devrait signer le retour d’un accessoire chéri des horophilistes : la lunette tournante. À sa sortie, cette nouvelle gamme de montres sera accompagnée d’une nouvelle version de One UI Watch, la version maison de Wear OS.

Les montres connectées seront officialisées en même temps que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, les nouveaux téléphones pliants de Samsung. Ces appareils constitueront le véritable clou du spectacle que le géant coréen devrait organiser en août 2023.

Source : Sam Mobile