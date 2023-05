Les Galaxy Z Fold 5 et Flip devraient bien sortir plus tôt, rendez-vous fin juillet 2023

Un nouveau rapport de TheElec vient confirmer que Samsung prévoit d’avancer la date de lancement de ses Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 par rapport à l’année dernière. La sortie devrait avoir lieu environ 3 semaines à l’avance, soit vers la fin du mois de juillet. Ce qui permettrait à Samsung d’améliorer ses résultats financiers pour le troisième trimestre.

Il y a quelques jours, nous vous informions que l’on pourrait voir les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 un peu plus tôt qu’à l’accoutumée cette année. En effet, Samsung dévoile généralement sa nouvelle gamme de pliable courant du mois d’août, lors de son traditionnel événement Unpacked. Or, cette année, les rumeurs affirment que les smartphones pourraient débarquer dès le mois de juillet. Une information récemment confirmée dans le nouveau rapport de TheElec.

Le média coréen indique ainsi que Samsung envisage d’avancer la présentation de ses pliants de 2 à 3 semaines par rapport à la date habituelle. Un rapide calcul permet donc de déterminer que le lancement serait ainsi calé à la dernière semaine de juillet, avec une date précise qui reste encore à confirmer. Qui plus est d’autres indiscrétions ont laissé entendre que le constructeur a commandé des composants de ses smartphones plus tôt que d’habitude, confirmant un peu plus l’éventuelle d’une sortie avancée.

Sur le même sujet — Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tri Fold ? Samsung s’apprêterait à lancer le smartphone qui se plie en 3

Rendez-vous fin juillet pour découvrir les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5

Forcément, cette décision est purement stratégique pour Samsung. Selon TheElec, la firme coréenne espère de cette manière améliorer ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023, qui s’annonce déjà difficile. Le premier trimestre a été relativement catastrophique pour l’entreprise, dont la division semi-conducteur a enregistré sa première perte depuis 14 ans — poussant la firme à envisager le retour des puces Exynos pour le Galaxy S24.

En lançant ses nouveaux smartphones plutôt, Samsung espère donc booster un peu les chiffres de vente et faire bonne figure auprès des actionnaires. Reste à savoir la stratégie s’avérera payante ou non. Malgré les récentes baisses de prix sur la gamme, les smartphones pliables du constructeur restent des produits très onéreux, surtout le Z Fold 5, qui auront bien du mal à convaincre un très large public en ces temps d’inflation. Samsung, en tout cas, y croit dur comme fer.

Source : TheElec