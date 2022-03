Le Galaxy S9 est bientôt obsolète, Samsung déploie la dernière mise à jour

Samsung a tenu promesse : le Galaxy S9 aura bien eu droit à 4 ans de mises à jour de sécurité. La dernière d’entre elles est en cours de déploiement en Europe. Après cela, le smartphone sera sujet à diverses failles de sécurité qui pourront compromettre son fonctionnement.

Il y a tout juste 4 ans sortait le Galaxy S9, fleuron technologique pour son époque qui a ancré Samsung comme un véritable concurrent à Apple. Si ces successeurs ne manquent pas de qualité, il est probable que certains d’entre vous possèdent encore un exemplaire. Malheureusement, les choses ne s’annoncent pas très bien belles pour ce dernier. En effet, il est désormais temps pour le téléphone de recevoir sa toute dernière mise à jour de sécurité.

Si Samsung s’est récemment engagé à 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité à ses smartphones, le Galaxy S9, trop ancien, ne fait pas partie de la liste. Ainsi, le smartphone a reçu sa dernière mise à jour majeure il y a déjà deux ans, le faisant alors passer sur One UI 2.5. Aujourd’hui, le constructeur coréen déploie la version G96xFXXUHFVB4 de son firmware, la dernière d’entre elles.

Le Galaxy S9 sera bientôt vulnérable aux failles de sécurité

Bien entendu, votre smartphone ne s’arrêtera pas de fonctionner du jour au lendemain. En revanche, passé un certain temps, de nouvelles failles de sécurité feront leur apparition, et le Galaxy S9 n’en sera pas correctement protégé. Il sera alors très risqué de télécharger de nouvelles applications ou de naviguer sur le web. Pas de panique néanmoins, vous avez encore un peu de temps devant vous avant de faire vos adieux.

La mise à jour est d’ores et déjà disponible en Allemagne, et devrait donc bientôt franchir la frontière française. Elle corrige une cinquantaine de vulnérabilités, en plus de quelques bugs et problèmes de stabilité. Pour l’installer, il suffit de se rendre dans Paramètres > Mise à jour du logiciel et cliquer sur Téléchargement et installation. Elle s’affichera alors dès qu’elle sera disponible.

Source : SamMobile