Le Galaxy S24 pourrait avoir droit à plus de 5 ans de mises à jour Android pour répondre au Pixel 8

Le Galaxy S24 aura-t-il droit à un plus long support logiciel que ses prédécesseurs suite à l’annonce des 7 ans de mises à jour du Pixel 8 ? La question se pose pour Samsung, qui a toujours été un des leaders dans le domaine. Or, il s’avère justement que le constructeur songe très sérieusement à offrir plus de mises à jour Android à ses smartphones.

On peut rapidement avoir le vertige lorsque l’on réfléchit aux efforts de Samsung pour mettre à jour son parc d’appareils. Chaque mois, ce sont plus d’un milliard de smartphones, tablettes et autres objets connectés qui ont droit à un correctif de sécurité, voire une update plus majeure dans certains des cas. À ce jour, ce sont environ 150 produits différents qui reçoivent une mise à jour mensuelle.

Ce chiffre, c’est avant tout le résultat de la politique de support logicielle de Samsung. Le constructeur coréen a longtemps été à la pointe dans le domaine, proposant par exemple 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité sur ses Galaxy S23. Bref, la firme a longtemps été un exemple dans l’industrie… jusqu’à ce que Google présente ses Pixel 8.

Samsung réfléchit à allonger la durée du support logiciel de ses smartphones Galaxy

Le 4 octobre dernier, Google a lâché une petite bombe : ses Pixel 8 seront pris en charge pendant 7 ans, ce qui constitue un record dans l’industrie. Forcément, la concurrence a dû avoir quelques sueurs froides en regardant la conférence. Ainsi, à l’occasion de la Developers Conference à San Francisco, nos confrères de SamMobile ont pu interviewer Shin-Chul Baik, ingénieur en charge de la sécurité de la division mobile du constructeur, en l’interrogeant notamment sur cette question épineuse.

Ce dernier ainsi révélé que « Samsung discute activement de ce que l’entreprise devrait faire en matière de mises à jour de sécurité à long terme, au-delà des cinq années de support qu’elle fournit actuellement » et que « cette vision d’une prise en charge plus longue des appareils correspond également à celle de Samsung », rapporte SamMobile.

Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant que le Galaxy S24 sera le premier appareil de la firme à avoir doit à 6 ans, voire 7 ans de mises à jour comme le Pixel 8. Mais il paraît désormais inévitable pour la concurrence de suivre le mouvement lancé par Google. Quoiqu’il arrive, il s’agira d’une excellente nouvelle pour les utilisateurs, qui pourront garder leurs appareils plus longtemps.

Source : SamMobile