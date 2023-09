Photoshop et ses outils boostés à l’IA arrivent sur enfin le web

Adobe a annoncé le lancement de Photoshop pour le web, après plus de deux ans de tests bêta, et il est disponible dès maintenant pour tous. Plus besoin de passer par l’application pour retoucher vos photos.

Adobe a officiellement lancé Photoshop pour le web pour tous les utilisateurs ayant souscrit un abonnement payant. La version web, qui était en version bêta depuis près de deux ans, est désormais disponible avec des outils d'IA, tels que le remplissage génératif et l'expansion générative.

Basées sur le modèle d'IA générative Firefly d'Adobe, ces fonctionnalités, que nous avions eu l’occasion de tester sont disponibles pour un usage commercial. Elles permettent aux utilisateurs d'ajouter, de supprimer ou de développer rapidement une image à l'aide de descriptions textuelles dans plus de 100 langues, tout en respectant les conditions d'éclairage et la perspective de l'image d'origine.

Photoshop est désormais disponible en version Web

La société a annoncé que sa version Web est légèrement différente de l’application d’origine. Par exemple, les outils de la barre d'outils sur le web sont basés sur des flux de travail tels que la reproduction d'une image ou la sélection d'un objet. Photoshop sur le web affiche également les noms complets des outils pour les débutants au lieu d'afficher la description dans l'infobulle.

Adobe précise cependant que la version web dispose de la majorité des outils du logiciel pour bureau, y compris la barre des tâches contextuelle, qui suggère les étapes suivantes et les outils en fonction du flux de travail. Toutefois, il lui manque encore l'outil patch, l'outil stylo, la prise en charge des objets intelligents et le lasso polygonal. La société a déclaré qu'elle travaillait à l'intégration de ces outils, et ils seront bien disponibles à l’avenir.

La bonne nouvelle, c’est que Photoshop pour le web fonctionne dans n'importe quel navigateur, a déclaré Ashley Still, vice-président senior d'Adobe, en annonçant la nouvelle sur la scène de la Code Conference 2023 à Dana Point, en Californie. Non seulement vous pouvez créer et modifier à partir d'un navigateur, mais vous pouvez également « ouvrir n'importe quel fichier qui a déjà été créé avec Photoshop. Ainsi, tout fichier PSD datant de 30 ans, de six mois, etc ». En vous rendant sur le site photoshop.adobe.com/discover, vous pourrez profiter d’un essai gratuit d’une durée de 7 jours.