Galaxy S24 : voici des images du nouveau design, Samsung s’est visiblement inspiré des iPhone

Samsung lancera au début de l’année prochaine une nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S24, mais avant cela, on sait déjà à quoi va ressembler le modèle de base grâce à des rendus 3D.

OnLeaks, le célèbre leaker réputé pour dévoiler en avance le design de smartphones, vient de publier des rendus du prochain Galaxy S24, le modèle de base de la future série Galaxy S24 de Samsung. Le smartphone hérite sans surprise d’une bonne partie de l’apparence générale des modèles précédents, mais le géant coréen est cette fois-ci venu apporter quelques petites modifications de design.

D’après les informations de OnLeaks, le Galaxy S24 sera légèrement plus long que le Galaxy S23 précédent, mais également moins large. Il mesurera 147 x 70,5 x 7,6 mm contre 146,3 x 70,9 x 7,6 mm pour le Galaxy S23. On remarque aussi l’inclusion d'une antenne UWB (Ultra-Wideband) sur le côté, une fonctionnalité qui n’était jusqu’à présent que sur les modèles « Plus » et « Ultra de la série ».

Le Galaxy S24 s’inspire des smartphones d’Apple

Si le Galaxy S24 reprend le même design que son prédécesseur pour la partie arrière, avec trois capteurs disposés à la verticale dans le coin supérieur gauche, c’est surtout au niveau des tranches de l’appareil que Samsung a apporté le plus de changement.

Alors que le Galaxy S23 offre des bords arrondis pour son châssis, le Galaxy S24 optera lui pour des bordures plates. Si cela vous rappelle quelque chose, c’est parce que les derniers iPhone d’Apple sont tous équipés de bordures plates similaires, mais on les retrouve également sur d’autres appareils récents tels que le Xiaomi 13.

L’écran du Galaxy S24 Ultra devrait être très légèrement plus petit que celui du Galaxy S23 Ultra précédent, mais le Galaxy S24 proposera un écran FHD+ OLED de 6,2 pouces légèrement plus grand, si l'on en croit le leaker Ice Universe, et grâce aux changements au niveau des dimensions du smartphone et à la réduction des bordures noires tout autour de l'écran. Il sera alimenté par une batterie plus grande, de 4000 mAh.

Nous saurons bientôt tout des Galaxy S24, puisque le lancement approche à grands pas. D’ailleurs, Samsung prévoirait de présenter ses smartphones avec un peu d’avance cette année. Au lieu d’arriver au mois de février, le lancement pourrait bien avoir lieu dès le mois de janvier 2024.

Crédit : OnLeaks