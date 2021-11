Si Le Dernier Duel de Ridley Scott fait un four, c’est la faute des jeunes et de leurs smartphones

Le Dernier Duel, le nouveau film de Ridley Scott, est un échec cuisant au box-office. Pour le réalisateur, la cause est toute trouvée. Dans un podcast, il s’en prend violemment à la jeune génération et à l’usage qu’elle fait des smartphones.

Le Dernier Duel est un excellent film, mais cela ne l’empêche pas de se planter au box-office. Il a bénéficié d’un budget de 100 millions de dollars, mais n’a récolté que 27 millions à l’international après un mois d’exploitation, ce qui en fait le plus gros flop commercial de l’année.

On pourrait trouver plusieurs causes : une fenêtre de sortie pas forcément idéale, une structure narrative qui sort de l’ordinaire, le Covid, un contexte historique qui ne parle pas à un public américain… mais pour Ridley Scott, le coupable est à chercher dans notre poche, puisqu’il s’agit tout simplement des smartphones (que ce soit un Pixel 6 ou un iPhone 13). Des smartphones, mais aussi des “jeunes”.

Ridley Scott accuse les smartphones pour son flop au box-office

Dans le podcast WTF, le réalisateur de 83 ans a dit ce qu’il avait sur le cœur à propos de cet échec, et il ne mâche pas ses mots :

« Je pense que tout cela peut se résumer à une chose. Nous avons aujourd’hui un public qui a été biberonné avec ces put**n de smartphones. Les Milléniaux (génération née dans les années 1980 et 1990) ne veulent rien apprendre si ce n’est pas affiché sur leur portable. »

Il enchaine ensuite avec les réseaux sociaux :

« C’est ce à quoi nous sommes maintenant confrontés avec Facebook. Nous nous sommes égarés et la nouvelle génération s’est orientée dans la mauvaise direction avec tout ça, je pense. ».

Si nous serions tentés de répondre « Ok boomer » à cette tirade énervée, il faut aussi tenir compte du fait que Scott subit un échec cuisant avec son film et qu'il est donc amer. Il en a certes connu d’autres avant, mais rarement de cette ampleur. Cette déclaration traduit aussi simplement le fait que le réalisateur ne comprend pas la jeune génération.

Quoi qu’il en soit, ce plantage au box-office ne va pas l’empêcher de continuer à faire des films. Demain sort en France son nouveau long-métrage, House of Gucci. Après, il s’attèlera à sur un projet énorme : Kitbag, qui retrace la vie de Napoléon. Ensuite il compte réaliser une suite à Gladiator, l’un de ses plus grands succès. En parallèle, Ridley Scott travaille également pour la télévision et souhaite adapter les univers de Blade Runner et d'Alien dans ce format. Quant au Dernier Duel est encore projeté dans certaines salles et nous vous le conseillons fortement.

Source : THR