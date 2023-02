Le Galaxy S23 offre de meilleures performances en jeu grâce à cet outil caché

Avec One UI 5.1, la dernière version de sa surcouche basée sur Android, Samsung a apporté de nombreuses nouveautés sur ses derniers Galaxy S23. Parmi elles, le Pause USB Power Delivery, qui permet d'utiliser votre chargeur pour alimenter directement le processeur, et non la batterie. En résulte de meilleures performances en jeu et moins de chaleur générée.

Comme vous le savez sûrement, Samsung a présenté officiellement ses nouveaux Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ce 1er février 2023 lors d'une nouvelle conférence Unpacked. Les trois smartphones de la marque sud-coréenne sont accompagnés par One UI 5.1, la dernière version de la surcouche maison basée sous Android 13.

Avec cette nouvelle mouture, le constructeur a apporté de nombreuses nouveautés comme un accès plus rapide à ExpertRAW, son appli de retouche photo lancée en 2021, une fonction Recherche dans la Galerie plus efficace, ou encore un meilleur multitâche avec Dex.

Samsung introduit un outil très pratique pour les joueurs

Mais ce n'est pas tout puisque nous venons d'apprendre que Samsung a introduit discrètement une autre fonctionnalité plutôt intéressante, surtout pour les joueurs et joueuses. Accessible dans les paramètres du Game Booster, cette option baptisée Pause USB Power Delivery offre de meilleures performances en jeu, tout en ménageant votre batterie.

Comment ? Pour résumer, cette fonctionnalité permet d'utiliser votre chargeur pour alimenter non pas la batterie, mais directement le processeur de votre Galaxy S23. Rediriger l'énergie vers le Soc permet de générer moins de chaleur, tout en optimisant les performances sur le long terme. La consommation en énergie globale de l'appareil est également réduite. Comme le démontrent le vidéo-test du Galaxy S23 Ultra par la chaîne YouTube NL Tech, l'appareil affiche une consommation de 6W avec le Pause USB Power Delivery activé, contre 17W lorsque la fonction est désactivée.

Mais ce n'est pas tout puisque cet outil contribue également à la bonne santé de votre batterie. Pour cause, en laissant constamment brancher votre smartphone, vous multipliez les cycles de charge (dès lors que l'autonomie tombe à 99% le téléphone procèdera systématiquement à de courtes recharges pour atteindre les 100 %) et réduisez drastiquement la durée de vie de votre batterie.

Avec le Pause USB Power Delivery (et à condition d'avoir un chargeur compatible comme le précise Samsung), vous pouvez rester branché pour jouer ou regarder votre série préféré sans alimenter en permanence votre batterie (l'énergie étant distribuée au processeur directement). Pour l'instant, cette fonctionnalité ne semble pas disponible partout et par ailleurs, Samsung ne l'a pas encore présenté officiellement.

Source : SamMobile