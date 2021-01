Le Galaxy S21 sortirait en version 4G pour être encore moins cher

erLes trois Galaxy S21 officialisés par Samsung sont compatibles 5G. Mais une quatrième version compatible 4G serait également prévue. Identifié sous le numéro de série SM-G990, le smartphone a reçu sa certification Bluetooth, confirmant un lancement proche. Le Galaxy S21 serait le seul à se décliner en 4G. Reste à savoir si ce modèle sera commercialisé en Europe.

La semaine dernière, nous avons suivi pour vous le lancement du Galaxy S21, du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra. Les trois smartphones sont encore en précommande pendant quelques jours encore. Et certaines études montrent que les Galaxy S21 sont plus populaires que les Galaxy S20. Il est encore trot tôt pour savoir si les trois nouveaux modèles rencontreront plus de succès que leurs prédécesseurs. D'autant que certains retours montrent que les fans sont mécontents de certains choix.

Lire aussi – Le Galaxy Note 21 serait le premier Samsung à cacher le capteur selfie sous l’écran

Si les raisons évoquées sont principalement centrées sur l’absence du port microSD et l’abandon de certaines fonctions liées à Samsung Pay, il y aurait également un argument financier sous-jacent. Malgré une baisse de prix de 50 à 120 euros selon les modèles, les Galaxy S21 restent relativement chers : à partir de 850 euros. Or, en 2020, Samsung a reçu un accueil commercial chaleureux pour le Galaxy S20 FE. Les modèles moins chers sont donc davantage plébiscités.

Une quatrième version du Galaxy S21 apparait

Samsung aurait d’ores et déjà la réponse à cette problématique tarifaire. La firme coréenne devrait lancer très prochainement une version 4G du Galaxy S21. L’information émane des bases de données du Bluetooth SIG où un smartphone inconnu a été certifié. Celui-ci est identifié sous le numéro de série SM-G990. Rappelons que le numéro de série du Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra sont SM-G991, SM-G996 et SM-G998.

Le numéro de série, SM-G991, suggère qu’il s’agit d’une version moins évoluée du Galaxy S21. Tout porte à croire qu'il s'agir d’une version 4G. Sans la connectivité 5G, cette version, si elle se confirme, devrait être vendue moins cher. Rappelons qu’une différence de 100 euros séparait les versions 4G et 5G du Galaxy S20. Il se pourrait donc que ce Galaxy S21 4G soit vendu… 750 euros ! Soit le prix du Galaxy S20 FE en version 5G.

La certification de ce nouveau smartphone est une étape essentielle vers sa commercialisation. Il est donc fortement possible que Samsung l’officialise rapidement. En revanche, les deux versions du Galaxy S21 4G croisées dans les bases du Bluetooth SIG ne semblent pas être destinées à l’Europe. Cela veut dire que ce smartphone n’y serait pas disponible dans un premier temps. Reste à savoir si elle le sera dans un second temps.

Source : Galaxy Club