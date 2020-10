Le Galaxy S21 (S30) pourrait sortir dès cette année, contre toute attente !

Des rumeurs sur une apparente accélération de la production du Galaxy S21 font penser que Samsung pourrait bien annoncer son dernier bijou haut de gamme avant la fin de l’année. Les résultats de vente décevants pour 2020 et la volonté de devancer ses concurrents seraient la raison de cette précipitation. Cependant, difficile pour le moment de parier sur la réussite de cette stratégie.

Alors que Samsung lance traditionnellement sa nouvelle gamme Galaxy en mars de chaque année, un rapport coréen sème le doute sur une potentielle sortie anticipée. Après la fuite qui a révélé que le stylet S-Pen accompagnera le S21 comme le futur Note 21, une nouvelle source affirme que les composants clés du smartphone rentreront en phase de production de masse dès le mois prochain, soit 6 semaines plus tôt qu’à l’accoutumée.

À l’instar de toute l’industrie du smartphone, la firme a traversé une année difficile en termes de ventes, notamment à cause du coronavirus. C’est ce qui expliquerait cette avance sans précédent : la marque pourrait bien chercher à prendre le marché par surprise en devançant ses concurrents. De plus, la gamme Galaxy S20 a également été lancée plus tôt cette année, ce qui vient appuyer cette hypothèse.

Une sortie du S21 pour la fin d’année difficile à envisager ?

Seule ombre au tableau : pour l’heure, rien ne confirme que les partenaires de Samsung vont tenir le rythme. Il est en effet impossible d’affirmer que l’Exynos 2100 et le Snapdragon 875, par ailleurs aussi puissant l'un que l'autre, entreront en production plus tôt que prévu. Officiellement, les deux puces sont encore en développement, ce qui pourrait bien freiner l’élan de la marque.

Néanmoins, Samsung peut tabler sur la possibilité de distribuer des échantillons des puces à ses chaînes de fabrication. La firme pourrait de cette manière annoncer la sortie du S21 dès décembre, bien qu’un récent benchmark ait révélé des performances décevantes pour celui-ci. Même si l’on aimerait y croire, il semble tout de même peu probable qu’elle puisse assurer l’avance qu’elle semble espérer.