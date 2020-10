Galaxy S20 FE : certains acheteurs rencontrent des problèmes avec l’écran tactile

acLe Galaxy S20 FE ou “Fan Edition” vient tout juste d'être lancé par Samsung. Seulement, de nombreux utilisateurs commencent à se plaindre de problèmes sur l'écran du smartphone, comme le rapportent nos confrères du site 9To5Google.

Le Samsung Galaxy S20 FE ou “Fan Edition” est un excellent smartphone, à la fois puissant, bardé de fonctionnalités, et doté d'un très bon rapport qualité-prix. Sa proposition nous avait d'ailleurs séduite lors de notre première prise en main en fin septembre. Et ces bonnes impressions se sont confirmées lors de notre test complet du Galaxy S20 FE.

Seulement, le lancement du dernier né de Samsung semble entacher par quelques problèmes techniques. En effet, de nombreux témoignages d'utilisateurs mécontents se multiplient sur Reddit et sur les forums du constructeur sud-coréen. Certains propriétaires de Galaxy S20 FE affirment rencontrer plusieurs problèmes avec les fonctionnalités tactiles de l'écran.

Les dysfonctionnements sont variables, entre des temps de réponses particulièrement longs (pour les swipes comme pour les simples pressions) et des inputs déclenchés sans toucher à la dalle. “La nuit dernière, mon smartphone était possédé et totalement inutilisable. Il a commencé à swiper, taper, etc. tout seul sans que je touche au téléphone”, raconte un utilisateur sur Reddit.

À lire également : Test du Samsung Galaxy S20 – le plus petit de la fratrie n’est pas à prendre à la légère

Le smartphone étant au début de sa carrière, le problème ne semble encore très répandu. Il est donc difficile de savoir s'il s'agit d'un défaut d'usine ou ou si ces bugs ne concernent que quelques appareils. À la rédaction, nous n'avons rien constaté d'anormal sur notre Galaxy S20 FE.

En revanche, chez nos confrères de 9To5Google, ce n'est pas la même limonade puisqu'ils ont bel et bien rencontré des problèmes avec leur Galaxy S20 FE prêté par Samsung. Un journaliste explique que le smartphone activait de temps en temps le mode Poche tandis qu'il tenait l'appareil normalement. En outre, les swipes ne fonctionnaient tout simplement pas par moment.

Les journalistes ont remonté les différents problèmes rencontrés à Samsung. La firme a d'ailleurs précisé qu'elle venait tout juste d'apprendre que ces avaries étaient répandues chez plusieurs utilisateurs. La firme de Séoul a décidé de renvoyer un autre S20 FE à l'équipe de 9To5Google. Les journalistes doivent justement procéder à de nouveaux tests sur cet autre appareil, pour vérifier s'il s'agit bel et bien de bugs isolés ou au contraire généralisés.